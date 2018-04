FN mener faren for atomkrig øker

Faren for atomkrig øker, slår FNs visegeneralsekretær for nedrustning, Izumi Nakamitsu, fast. Norge bidrar til å undergrave ikkespredningsavtalen, mener ICAN.

– Trusselen om bruk av atomvåpen, forsettlig eller på annet vis, er økende, sier Nakamitsu.

Mandag oppsummerte hun atomtrusselen for en FN-komité i Genève, som forbereder tilsynskonferansen til ikkespredningsavtalen (NPT) som skal holdes i 2020.

NPT ble vedtatt i 1968 under den kalde krigen, i et forsøk på å hindre spredning av atomvåpen og for å få land som alt hadde slike våpen til å ruste ned.

Samme utfordring

I dag står verden overfor nøyaktig de samme utfordringer som de som ledet til at NPT kom i stand, mener Nakamitsu.

Nord-Korea trakk seg fra ikkespredningsavtalen for 15 år siden, og har siden bygd opp et atomvåpenprogram som har vakt stor internasjonal bekymring.

I helgen kunngjorde landets leder Kim Jong-un at han hadde beordret stans i prøvesprengninger og tester av langtrekkende missiler, noe Nakamitsu mener er godt nytt.

– Jeg håper at denne beslutningen vil bidra til å bygge tillit og skape en atmosfære av oppriktig dialog og forhandlinger, sier hun.

Forverret klima

– Det geopolitiske klimaet er imidlertid forverret, mener Nakamitsu, som mener at noen av de viktigste avtalene og rammeverkene for atomvåpenkontroll nå blir undergravd.

– Retorikk om nødvendigheten og nytten av atomvåpen øker, sier Nakamitsu, som er sterkt bekymret over at atommaktene nå moderniserer sine atomvåpen.

Fem av de ni landene som har utviklet atomvåpen – USA, Russland, Frankrike, Kina og Storbritannia – har sluttet seg til ikkespredningsavtalen.

Nord-Korea, India, Pakistan og Israel står utenfor NPT.

Kritiserer Norge

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) , som ble belønnet med Nobels fredspris i 2017, mener Norge og en rekke andre land undergraver ikkespredningsavtalen ved å støtte USAs og NATOs forsvarsdoktrine som åpner for bruk av atomvåpen.

– 30 land som ikke har atomvåpen bidrar til atomkappløp og trusler ved eksplisitt å basere sitt nasjonale forsvar på mulig bruk av atomvåpen fra sine allierte. De undergraver NPT, slår ICAN fast.

ICAN er også sterkt kritisk til at atommaktene som har undertegnet ikkespredningsavtalen nå moderniserer sine atomvåpen.

– De viser ingen vilje til atomnedrustning, slår ICANs leder Beatrice Fihn fast.

