FN: Ozonlaget over Antarktis trolig tettet på 2060-tallet

I løpet av 2030-tallet vil ozonlaget over den nordlige halvkule være fullstendig reparert, mens det vil ta noe lenger tid på den sørlige halvkule, opplyser FN

Forskerne regner med at ozonhullet over Antarktis forsvinner på 2060-tallet, ifølge en vitenskapelig vurdering lagt fram i Ecuadors hovedstad Quito mandag.

På slutten av 1970-tallet begynte ozonlaget rundt kloden å bli tynnere, grunnet bruk av enkelte kjølemidler og drivgasser i spraybokser. Forskerne slo alarm, og de ozonnedbrytende kjemikaliene ble faset ut. Takket være forbudet mot kjemikalier som bryter ned ozonlaget, er skadene på det beskyttende laget i atmosfæren i ferd med å leges.

Forskere fant de første sikre tegnene på at hullet i ozonlaget over Antarktis er i ferd med å tettes i juli 2016. Den vitenskapelig vurdering lagt fram mandag viser at tiltakene fremdeles virker.

– Dette er virkelig gode nyheter. Dersom økningen i ozonnedbrytende stoffer hadde fortsatt, ville vi sett en enorm effekt. Det fikk vi stanset, sier NASA-forsker Paul Newman, som har ledet arbeidet med den nye rapporten.

Ozonlaget starter omtrent 10 kilometer over bakken og strekker seg 40 kilometer utover i stratosfæren, ett av hovedlagene i Jordens atmosfære. Et ozonmolekyl består av tre oksygenatomer.

Hullet i ozonlaget er på sitt største i september og oktober. I år var hullet over Antarktis 24,8 millioner kvadratkilometer. Det er om lag 16 prosent mindre enn da det var på sitt aller største i 2006.

Mest sett siste uken