FN-sjefen bekymret over Gaza-uro

FNs generalsekretær António Guterres sier han er svært bekymret over det høye antallet palestinere som ble drept av israelske soldater på Gazastripen mandag.

– Det som skjer nå, viser at det er et stort behov for en politisk løsning på konflikten mellom israelere og palestinere, sier Guterres.

– Det finnes ingen plan B, et alternativ til en tostatsløsning der israelere og palestinere kan leve i fred, med gjensidig sikkerhet og med fullt samarbeid med verdenssamfunnet, sier han.

Minst 43 palestinere ble drept og om lag 1.700 såret da israelske soldater skjøt mot palestinere som mandag protesterte langs grensegjerdet mellom Israel og Gazastripen i protest mot at USA har flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem.

