FN-soldat drept i Mali

Nok en FN-soldat er drept i Mali, knapt et døgn etter at to soldater i MINUSMA-styrken ble drept og ti ble såret i et annet angrep.

Soldaten, som var fra Niger, ble drept da væpnede menn åpnet ild mot bilen han kjørte i byen Gao nord i landet.

Over 150 FN-soldater har mistet livet siden MINUSMA-styrken ble opprettet, 102 av dem etter å ha blitt skutt av opprørere. Dette gjør FNs operasjon i landet til en av de farligste noensinne.

Onsdag ble fire FN-soldater drept og ti såret i et granatangrep mot en militærleir i Aguelhok nordøst i Mali og også i forrige måneder ble fire FN-soldater drept i landet.

Mali var en gang regnet som et av Afrikas mest stabile og demokratiske land, men har de siste årene vært herjet av militærkupp, borgerkrig og terrorangrep fra militante islamister.

Opprørere med bånd til al-Qaida tok våret 2012 kontroll over store områder i nord, men ble året etter slått tilbake av en fransk militærintervensjon.

I juni 2015 undertegnet regjeringen i Bamako en fredsavtale med noen av opprørerne, men de ytterliggående islamistene er fortsatt aktive og gjør deler av landet lovløst.

FNs fredsstyrke har siden 2013 hatt det formelle ansvaret for sikkerheten i Mali, men Frankrike har i tillegg en egen styrke på 4.000 soldater i Sahel-regionen.

