FN-utsendinger fikk høre om drap og voldtekt i Myanmar

Medlemmer av FNs sikkerhetsråd har møtt rohingya-flyktninger i Bangladesh som fortalte rystende historier om drap og voldtekt i Myanmar.

Noen av de muslimske rohingyaene brøt sammen i gråt i møtet med FN-utsendingene søndag.

De fikk treffe flere kvinnelige ofre for volden i Myanmar, ifølge Dil Mohammad, leder for flyktningleiren Konarpara.

– Vi fortalte dem at vi er her for å redde livene våre. Vi vil veldig gjerne dra tilbake til landet vårt, så sant FN garanterer for sikkerheten vår, sa Mohammad til nyhetsbyrået AFP.

– Må få reise hjem

Konarpara var den første av flere flyktningleirer som søndag ble besøkt av rådsmedlemmene. Blant dem var Storbritannias FN-ambassadør Karen Pierce.

– Rohingyaene må få dra hjem under trygge forhold, understreket hun.

Myndighetene og hæren i Myanmar har fått massiv internasjonal kritikk for sin behandling av rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine.

Flyktninger herfra har fortalt om drap, voldtekter og nedbrenning av landsbyer, noe som har fått FN-topper til å fastslå at de er blitt utsatt for etnisk rensing og et mulig folkemord. Over 700.000 rohingyaer har flyktet til nabolandet Bangladesh siden august i fjor.

– Reagerte med sjokk

I den gigantiske leiren Kutupalong, i området Cox's Bazar, ble FN-utsendingene møtt av flere hundre flyktninger som demonstrerte.

– Vi ønsker sikkerhet og å få tilbake landområder og eiendom som er blitt konfiskert, sa rohingya-lederen Mohibullah.

Medlemmene av Sikkerhetsrådet reagerte med sjokk på historiene de fikk høre om voldtekt, drap og tortur i Myanmar, ifølge Mohibullah.

Rådsmedlemmenes skal etter planen videre til Myanmar mandag. Her vil de få møte Aung San Suu Kyi, som i praksis er landets regjeringssjef – men med begrenset makt over den myanmarske hæren.

Myanmar har også omsider gitt klarsignal til at FNs sikkerhetsråd kan besøke Rakhine, der landsbyer er svidd av og hundretusener av rohingyaer er drevet på flukt.

Ingen resolusjon



FNs sikkerhetsråd har tidligere bedt Myanmar la rohingyaene komme tilbake uten at de risikerer å bli utsatt for vold og forfølgelse fra militæret og den buddhistiske flertallsbefolkningen. Men på grunn av kinesisk motstand har FNs sikkerhetsråd kun vedtatt en felles uttalelse om at Myanmar må sørge for at hæren er mer tilbakeholden.

USA og europeiske land har ønsket en kraftigere reaksjon i form av en resolusjon, men er blitt møtt med kraftig motstand fra Kina, som sto på god fot med Myanmars tidligere militærjunta.

Ifølge presidenten i Den internasjonale Røde Kors-komiteen, Peter Maurer, har myndighetene i Myanmar begynt å gjenoppbygge landsbyer slik at rohingyaer kan vende tilbake.

– Men det vi ser, er at folk ennå ikke stoler på at dette vil gi dem trygghet og sikkerhet. Vi er i begynnelsen av en tillitsskapende prosess. Det er en svært lang vei å gå, sier han.

