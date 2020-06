FNB-leder tjener mer enn Erna Solberg

FNB-leder og lokalpolitiker Frode Myrhols årslønn er høyere enn statsministerens. – Problematisk, sier valgforsker.

Myrhol tjener rundt 1.840.000 kroner i året, hvorav 1.130.00 kroner utbetales av Stavanger kommune og resten kommer fra vervene i fylkeskommunen, skriver Stavanger Aftenblad.

Han tjener dermed 100.000 kroner mer i året enn statsminister Erna Solberg (H).

– Det er ingen tvil om at jeg tjener godt, men det er heller ingen tvil om at jeg jobber ekstremt mye. Dette hadde aldri gått om jeg hadde familie eller samboer, sier Myrhol til Aftenbladet.

Valgforsker Bernt Aardal synes det er underlig at en lokalpolitiker kan tjene så mye på politiske verv, og han mener det er problematisk at en lokalpolitiker kan tjene mer på politiske verv enn det statsministeren gjør.

– Ja. Det er problematisk. Det er ingen som kan matche det ansvaret statsministeren har. Hun jobber 24 timer i døgnet. Mange vil nok mene at statsministeren er beskjedent avlønnet. Hennes lønn gjenspeiler at det i Norge ikke skal være for lukrativt rent økonomisk å være politiker, sier Aardal.

