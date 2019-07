FNB-topp vil ikke besvare spørsmål om kutt før valget

Bompengepartiet FNB vil fjerne alle bomstasjoner, men partitopp Frode Myrhol vil først etter valget svare på hvor de vil kutte for å hente inn inntektstapet.

Myrhol, som er ordførerkandidat i Stavanger, sier til NRK at partiet per dags dato ikke vet hvor de skal hente inn pengene. Han tilføyer at de vil ha bedre oversikt når rådmannen legger fram sine tall.

– Her spør du altså om svar på ting som ingen kan gi deg midt i juli, og definitivt ikke i et valgår. Å svare på dette vil være useriøst av oss, sier Myrhol til kanalen.

Valgforsker Johannes Bergh sier på sin side at det er helt naturlig at spørsmål om kutt kommer før valget.

– De fleste ønsker i hvert fall et generelt svar på det spørsmålet, nettopp fordi at når en tar bort en inntektskilde, oppstår spørsmål om hvordan en skal erstatte den, sier Bergh.

I fjor hentet landets bomstasjoner inn rundt 11 milliarder kroner. Flere av bomprosjektene i Norge er samarbeid mellom flere kommuner, og også mellom kommune, fylke og stat.

(©NTB)