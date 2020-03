FNs generalsekretær ber alle land trappe opp koronainnsatsen nå

Alle land må trappe opp innsatsen mot viruspandemien, sier FNs generalsekretær António Guterres.

Mens noen land har innført svært drastiske tiltak for å stanse koronaviruset, er FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) bekymret for manglende handlekraft i mange andre deler av verden.

Følg utviklingen rundt koronaviruset i Nettavisens nyhetsstudio

Ber alle land trappe opp

– Jeg ber regjeringer i alle land trappe opp innsatsen nå, sa FNs generalsekretær Guterres i en uttalelse onsdag.

Tidligere samme dag erklærte WHO at virusutbruddet nå er en pandemi.

En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker over store deler av verden. Inntil nå har spredningen av covid-19-viruset i stedet blitt beskrevet som en epidemi.

Les også: FHI: - Ser mulighet for at det kan bli knapphet på koronatester

- Vi kan fortsatt forandre utviklingen

– Vi kan fortsatt forandre utviklingen til denne pandemien. Men da må vi ta tak i handlingslammelsen, sier FNs generalsekretær.

– Vi er dypt bekymret, både over den alarmerende spredningen og alvorlighetsgraden, og over passivitetsnivået. Vi har derfor kommet til den konklusjonen at covid-19 kan karakteriseres som en pandemi, sa WHOs leder Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

– Vi har ringt med alarmklokka, høyt og tydelig, sier Tedros.

Over 4500 dødsfall

På verdensbasis var koronaviruset onsdag påvist hos flere enn 124.000 mennesker. Over 4.500 dødsfall er forårsaket av viruset, som har spredd seg til over hundre land.

Torsdag morgen viser en oversikt fra Johns Hopkins University i USA 126.000 bekreftede smittetilfeller og totalt 4638 døde. Det anerkjente universitetssykehuset er verdensledende på epidemiologi og kartlegger smittetilfeller og koronadødsfall verden over.

– Kan endre utviklingen

Tedros sier det nye ordvalget ikke innebærer noen endring i hvordan sykdommen bør bekjempes. Allerede i slutten av januar erklærte WHO at koronaviruset hadde utløst en internasjonal helsekrise.

– Alle land kan fortsatt endre utviklingen til denne pandemien, sier WHO-sjefen.

(©NTB)