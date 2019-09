FNs klimapanel: Millionbyer kan få årlig ekstremvær

Mange av verdens største kystbyer og små øystater vil i 2050 oppleve ekstremvær hvert eneste år, ifølge FNs klimapanel.

Årlig ekstremvær vil ramme byene selv med en kraftig redusering i klimagassutslippene, heter det i spesialrapporten som FNs klimapanel (IPCC) publiserte onsdag.

Tidligere rammet denne type katastrofer kun én gang hvert hundrede år.

Byer fra Shanghai til New York vil oppleve flom oftere idet havnivået stiger raskere enn tidligere anslått, melder CNN i sin omtale av rapporten.

I rapporten går det fram at klimaendringene har gjort tropiske stormer større og kraftigere, og at de vil fortsette å herje kloden i flere tiår uansett hvor mye verden trapper opp kampen mot CO2-utslipp.

Antall orkaner, tyfoner og sykloner kommer ikke til å øke, men flere av dem vil nå det kraftigste nivået, kategori 4 og 5, ifølge IPCC.

Vil kunne stabilisere økningen

Siden 2005 har havnivået steget 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet, først og fremst fordi is smelter, ifølge FNs hav- og israpport.

Issmeltingen vil ytterligere firedobles innen 2100 hvis CO2-utslippene fortsetter som i dag, advarer FNs klimapanel.

Hvis verden klarer å begrense den globale oppvarmingen til høyst 2 grader over førindustrielt nivå, vil det kunne stabilisere økningen, slik at havet om 200 år har steget maksimalt med én meter over dagens havnivå, ifølge spesialrapporten om havet og de isdekte delene av kloden, som ble publisert onsdag.

Høy pris for å bygge forsvarsverk

Bygging av diker og forsvarsverk mot økende havnivå kan komme til å koste flere tusen milliarder kroner i løpet av de kommende 80 år, ifølge FNs klimapanel.

Diker og andre flombeskyttende tiltak vil kunne redusere skader som følge økende havnivå og stormer, men vil bli svært kostbart, viser rapporten fra FNs klimapanel (IPCC). Rapporten ble lagt fram onsdag.

Selv om ingeniører skulle kunne klare å lage innretninger som kan beskytte byer som New York og Amsterdam, vil de sannsynligvis bli svært upraktiske eller uoverkommelig kostbare for de enorme delta-områdene i utviklingsland, heter det i rapporten.

Last ned og les rapporten her

(©NTB)