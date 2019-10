Fødeklinikk begikk tabbe - familien krever 120 millioner kroner av den norske stat

Mandag møter foreldrene i Bergen tingrett.

Nora Davis kom til verden på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen i august 2012. Mye gikk galt under fødselen, og barnet fikk alvorlig hjerneskade, skriver Bergens Tidende (krever abonnement) mandag.

Spørsmålet retten skal ta stilling til, er om Nora skal få høyere erstatning fordi familien nå bor i USA.

I 2015 inngikk foreldrene forlik med KK, som betalte erstatning og erkjente at sykehuset og legen opptrådte uaktsomt. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har tilkjent Nora full barneerstatning. Den utgjør ti millioner kroner. Men NPE legger til grunn at det offentlige utover dette betaler medisinske utgifter, skolegang og bo- og omsorgsutgifter hele livet.

Les også: Kvinne måtte føde alene i fengsel - uten assistanse

Men i USA må familien selv betale for mye av den hjelpen Nora ville fått gratis i Norge. Regningen for livslang pleie og hjelp til Nora er 120 millioner kroner, ifølge et overslag foreldrene har fått utarbeidet, skriver BT.

Foreldrene klaget på vedtaket til NPE, men fikk ikke medhold i Pasientklagenemnda. Da valgte de å gå rettens vei.

Les også: Fikk ikke fostervannsprøve, fødte et barn med Downs syndrom

– Med utgangspunkt i hva det vil koste å gi Nora hjelp og pleie i USA, vil vi kreve et engangsbeløp på 60 millioner kroner, sier advokat Carl Aasland Jerstad, som representerer Davis-familien, til BT. Engangsbeløpet med avkastning vil dekke utgiftene til å ivareta Nora livet ut.

Les også: Jente (1) fikk 3,6 mill.