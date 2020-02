Fødselsdrama på McDonald's i Sverige

En kvinne startet fredag fødselen inne på en McDonald's på kjøpesenteret Nordstan i Gøteborg.

Både Expressen og Aftonbladet omtaler nyheten. Det skal ha samlet seg mye mennesker på stedet.

- En kvinne holder på med å føde et barn. Ambulanse er tilkalt og en patrulje sørger for at ambulansepersonell får jobbe uforstyrret, sier Christer Fuxborg i politiet til Expressen.

Klokken 18.05 har kvinnen blitt tatt med av ambulanse til sykehus, skriver Aftonbladet.

