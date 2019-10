Født Fri bryter med et polarisert debattklima

Debattklimaet i Norge kjenner jeg igjen fra både Khomeini og Trump. Enten er du mot meg, eller så er du med meg. Det finnes ingen nyanser derimellom.

Født Fri ble etablerte med økonomiske støtte fra regjeringen med Venstre i spissen. Mange har spekulert i at Venstre har etablert denne organisasjonen for å ha en motvekt mot HRS og islamkritikere.

At denne organisasjonen vil ta fokuset vekk fra islam og til kultur. At barneekteskap, hijab for barn og homofili, og alle sakene som det sekulære og ex-muslimske miljøet kritiserer islam for, heller bør bli redusert til en debatt om ulike kulturer.

Rasist-stemplet av enkelte

Av noen få blir jeg stemplet på som en «kjent rasist». Mange av dem leser ikke engang det jeg har skrevet, de leser kun enkeltsitater og utdrag som er totalt tatt ut av kontekst. De leser for å finne noe å hate. Ikke for å forstå.

I nesten 20 år har jeg skrevet for ulike riksaviser som blant annet Aftenposten. De siste tre år har jeg vært fast skribent hos Nettavisen. Fra mars 2016 til i dag har jeg skrevet 167 innlegg i Nettavisen. På samme tid har jeg skrevet 30 innlegg for Resett.

Folk som vil dømme meg ser bare de 30 artiklene jeg har publisert hos Resett, ikke de 167 i Nettavisen. Jeg har også tilbudt meg å skrive for Islam Net, om de ønsker å publisere mine tekster. For meg er det viktigste at budskapet kommer frem.

Jeg har skrevet for HRS, og har vært verdig konsulent hos dem i to år. Det var lærerikt. Jeg har vært med å etablere LIM, og har jobbet med LIM i mange år. Jeg har også skrevet og samarbeidet med opplyse-muslimer.no til den ble lagt ned.

Vi er mange kjente skribenter og samfunnsdebattanter som har skrevet for HRS, blant annet: Amal Adam, Kadra Yusef og Mahmoud Farahmand. HRS ga en talerstol til oss, når ingen andre var villige til å gi oss det. Det er ikke mange som gladelig gir en talerstol til oss som er religionskritiske. Derfor velger mange bare å tie. Jeg støtter Thomas Knarviks rett til å tegne, på samme måte som jeg støttet Charlie Hebdos rett til å tegne Muhammed-karikaturer. Fordi ytringsfrihet er viktigere en religion for meg.

Min kropp, mitt hår, mine tanker og min vagina. Alt er mitt. Hverken en mann, Allah, Gud eller Profeten skal få lov til å kontrollere eller bestemme over dette. Ingen andre enn meg

- Jeg er anti-islam

Jeg har ingen problemer å si at jeg er anti-islam. Jeg er anti-islam fordi jeg er mot barneekteskap, pedofili, bigami, kjønnslemlestelse, deres syn på homofili, blasfemi, burka, niqab og hijab (spesielt hijab på barn). Jeg er mot alt som ikke fremmer likestilling, ytringsfrihet og frihet for alle mennesker. Men jeg er ikke anti-muslim.

På lørdag delte «Født Fri» ut deres årlig pris til meg. Med denne utdelingen har Født Fri sjokkert de som stempler meg som «kjent rasist». Også Linda Noor, Shoaib Sultan og Sindre Bangstad ble sjokkert.

Nå står jeg så her da: en «kjent rasist» for den ene siden, og kjøpt og betalt av Abid Rajas penger for den andre siden. Ingen av de to sidene kan forstå hele konteksten med hvorfor jeg ble tildelt Født Fri-prisen. Begge sider ser bare budbringeren, ikke det mer nyanserte budskapet. Det er så lett å skyte budbringeren. Det krever så mye mer å sette seg inn i budskapets nyanser. Er det kanskje derfor vi velger det førstnevnte?

Født Fris valgkomité, med Shabana Rehman Gaarder i spissen, bryter fordommer og bryter med det polariserte debattklimaet, som over flere år har preget media. Man trenger ikke være enten for eller imot. Vi må være nysgjerrige på budskapet, forsøke å forstå, uavhengig av hvem som er budbringeren. Født Fri skaper en ny horisont i debatten og gir mot til de som ønsker å skrive, men som ikke tør på grunn av «rasiststempelet».

Hva er rasistisk med mitt budskap? lurer jeg på. Budskapet mitt er likestilling, total likestilling, total ytringsfrihet og ingen sosial kontroll. Fordi vi har et liv å leve, og ingen skal få lov å ta et eneste sekund av dette livet fra oss. Min kropp, mitt hår, mine tanker og min vagina. Alt er mitt. Hverken en mann, Allah, Gud eller Profeten skal få lov til å kontrollere eller bestemme over dette. Ingen andre enn meg.

Human kjærlighet

Jeg skriver av kjærlighet til mennesket. Mitt største ønske er at alle skal kunne få oppleve samme frihet som jeg opplever i Norge i dag. Jeg har opplevd å leve i en islamsk stat og sharia. Jeg har lest historien om mitt hjemland, det store Perserriket og om landet etter muhammedanere. Jeg har reist til mange land og sett hvor ulike liv kvinner og barn har i de sekulære og i de muslimske landene. Jeg vet at der religion skal blande seg inn i politikk, jus og styreform, finnes ikke et reelt sekulært samfunn, der finnes ikke ekte frihet, der finnes ikke likhet mellom kjønn, der finnes ikke retten til å ta egne valg.

Jeg gråter når jeg leser om små jenter som blir giftet bort til voksne menn. Jeg gråter når jeg ser små jenter i hijab, fordi jeg vet at når du vokser opp i et glasshus blir det vanskelig å knuse det. Fordi du ikke vet bedre, fordi du ikke vet hva frihet er. Jeg er trist, sint og føler meg hjelpeløs når en kvinne blir steinet til døde, en jente blir slått eller voldtatt. De har ingen jus eller politibeskyttelse til å verne seg, fordi det står i en eller annen bok som ble skrevet i en tid vi heldigvis for lengst er forbi. Ihvertfall i store deler av verden. Mange dogmatikerne forstår ikke budskapet, eller velger å ikke forstå.

Tusen takk til Født Fri for at dere forstår mitt budskap, og med dette skaper et bredere og mer nyansert debattklima med større rom for kritikk av religion.