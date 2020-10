Født Fri-etterforsker tidligere kritisert for justismord

En av granskerne av Født Fri har tidligere fått kraftig kritikk etter påvist justismord. Det stilles spørsmål ved etterforskningsmetodene også fra professor.

I september stanset Kunnskapsdepartementet støtten til stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder.

Årsaken var en rapport som revisjonsselskapet Ernst & Young (EY) har gjort av stiftelsen på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi). Den sier blant annet at penger kan ha blitt brukt til private formål.

I tillegg avdekker den sviktende økonomistyring, at tilskudd ikke skal være brukt i henhold til tilskuddsordningens retningslinjer og at det ikke er rapportert om alt pengene er brukt på.

Rehman har tidligere sagt at rapporten er full av feil. Nå kommer det fram at en av granskerne bak EY-rapporten, Ole Jakob Øglænd, er tidligere ansatt i politiet. Her ledet han blant annet den skandaliserte etterforskningen av Stein Inge Johannessen - som ble feilaktig siktet og fengslet for drap i 1999.

Justismordet ble oppdaget fordi den ekte gjerningsmannen sto fram.

Min jobb: å identifisere fakta, avdekke og forebygge misligheter, nasjonalt og internasjonalt, står det under presentasjonen av den tidligere politimannen Ole Jakob Øglænd på Ernst & Youngs hjemmesider.

Avhørsmetoder lagt om

Det var nettopp denne skandale-etterforskningen som var «case» for en doktoravhandling som ledet til at politiets avhørsmetoder i Norge ble fullstendig lagt om for en del år siden. Bort fra ledende spørsmål og «tunnelsyn» - og over til åpne etterforskningsmetoder.

Mannen bak doktoravhandlingen, Asbjørn Rachlev, fikk i 2017 bladet Politiforums ærespris for arbeidet sitt, og har senere skrevet boka «Den profesjonelle samtalen» om intervjuteknikk sammen med journalist Svein Tore Bergestuen.

Mener rapporten trekker konklusjoner

Det er nettopp tunnelsyn og og ledende spørsmål også økonomi-professor Petter Gottschalk reagerer på i EYs granskingsrapport.

– Legg merke til «kan ha», sier økonomiprofessor Petter Gottschalk til Vårt Land.

Han mener EY-konsulentene spekulerer, og mangler bevis for sine slutninger. Gottschalk kritiserer også EY for å gå utover sitt mandat ved å vurdere eventuelle lovbrudd. Han stiller også spørsmål om hvorfor EY ikke har drøftet ansvaret til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i å veilede Født fri ved tildeling av midler.

– At det finnes en stor regning på et spahotell, er et faktum, men hvordan skal det tolkes og forstås? Påstanden om at arrangementet må ha vært av privat karakter siden det foregikk på et spa-hotell i helgen, er ubegrunnet og gir et inntrykk av at EY-undersøkelsen er rammet av tunnelsyn, sier Gottschalk.

Rapporten ble laget av en direktør og en manager i Ernst & Young. Direktøren er Ole Jakob Øglænd, som altså ledet etterforskningen som førte til omlegging av politiets avhørsteknikker i Norge.

Også Petter Gottschalk, økonomiprofessor ved BI, er sterkt kritisk til rapporten fra Ernst & Young.

«Konstruerte vår egen versjon»



I sin doktoravhandling var Rachlev ikke nådig mot politiet og etterforskningen av Stein Inge Johannessen i 1999:

- Alt vi presterte, var å konstruere vår egen versjon av hva som hadde skjedd. Flere la sågar sin egen profesjonelle stolthet ned i arbeidet, som gikk ut på å tegne et overbevisende bilde av Stein Inge som drapsmann, skrev han.

Kritikken går direkte mot etterforskningsmetodene til Ole Jakob Øglænd, mannen som nå er "etterforskningsleder" hos Ernst & Young og ansvarlig for rapporten mot Født Fri og Shabana Rehman.

Doktoravhandlingen heter "Justisfeil ved politiets etterforskning - noen eksempler og forskningsbaserte mottiltak" og ble publisert i 2010. Her blir det påpekt flere konkrete feil i etterforskningen som Øglænd ledet:

Det ble ikke gjort opptak av hovedvitne i saken. Det var derfor umulig å vite om hun, som var psykisk syk, fikk ledende spørsmål.

Etterforskeren som avhørte vitnet gjorde en kritisk justisfeil ved å konkludere med at hun snakket sant ut fra kroppsspråket hennes. Rachlew poengterer at man umulig kan se på kroppsspråket om noen snakker sant eller ikke.

Etterforskerne konkluderte med at Johannessen løy om drapskvelden for å skjule en drapshandling. I ettertid viste det seg at han løy for ikke å bli knyttet til andre straffesaker.





Presenterer egen gransking

Som resultat av granskingsrapporten fra Ernst & Young har organisasjonen Født Fri bestilt sin egen gransking. De hyret inn advokatfirmaet Strandenæs og "granskingsekspert" Anne Helsingeng, som på en pressekonferanse tirsdag vil presentere sin egen gjennomgang av saken.

Her vil også styreleder Jan Sverre Asker i Født Fri redegjøre for organisasjonens endelige tilsvar på rapporten fra den tidligere politietterforskeren i Ernst & Young.

Frode Krabbesund, partner og leder av Forensic & Integrity Services i Ernst & Young, skriver til Nettavisen i en tekstmelding at de har sagt det de vil si om saken i rapporten deres.

- Vi kan ikke kommentere arbeid utført for våre klienter, og eventuelle spørsmål bes rettet til vår oppdragsgiver, IMDi.