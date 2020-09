Født Fri krever utbetaling for å svare på anklagene

Advokat Harald F. Strandenæs krever på vegne av stiftelsen Født Fri at en bevilgning på tre millioner kroner likevel blir utbetalt.

Ifølge advokaten vil det være umulig for stiftelsen å besvare en revisjonsrapport fra konsulentselskapet Ernst & Young uten denne utbetalingen, fordi den har måttet permittere alle ansatte og innstille alle prosjekter, skriver VG.

Les også: Erik Stephansen: Et nødvendig forsvar for Shabana Rehman og Født Fri

Mandag ble det kjent at regjeringen vil kutte støtten til stiftelsen etter at revisjonsrapporten viste manglende økonomistyring, og at deler av støtten kan ha blitt brukt til private formål.

Den andre av to deler av årets støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er blitt stanset på bakgrunn av denne rapporten, men advokaten krever likevel at midlene stilles til disposisjon. Han mener IMDi valgte å tilbakeholde siste termin av støtten allerede før revisjonsrapporten var bestilt.

Født Fri mener rapporten inneholder en rekke feil, og har fått frist til 6. oktober med å gi tilsvar.

(©NTB)