Født Fri-skandalen: - IMDi hadde bestemt seg på forhånd

Ekspert på varsler sier at saksbehandlingen til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bør klages inn til Sivilombudsmannen.

Papiravisen Dag og Tid har over seks sider gått gjennom prosessen mot Shabana Rehman Gaarder og organisasjonen Født Fri, som i høst ble fratatt statsstøtten.

Konklusjonen i saken er at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) hadde bestemt seg for konklusjonen allerede før rapporten fra Ernst & Young ble bestilt, og at prosessen gikk svært fort, fordi IMDi måtte rekke tidsfrister i tilknytning til statsbudsjettet. Resultatet ble manglende rettsvern for Født Fri og Rehman.

Shabana Rehman Gaarder sammen med daværende kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja under åpningsmarkeringen for Født fri i 2018. Foto: (NTB scanpix)

Organisasjonen Født Fri ble unnfanget av Venstre og skulle bekjempe negativ sosial kontroll og skamkultur. Dag og Tid konstaterer at den nærmest ble henrettet av IMDi, da etaten trakk støtten til Født Fri, etter at Ernst & Young leverte denne rapporten bestilt av IMDi.

- Bør reise søksmål

I artikkelen sier advokat Birthe M. Eriksen at IMDis saksbehandling bør klages inn til Sivilombudsmannen. Hun har doktorgrad i varslinger med særlig ekspertise knyttet til private granskninger. Eriksen er også medlem av Varslingsutvalget.

Advokat Birthe Eriksen har doktorgrad i varsling. Hun er svært kritisk til IMDis håndtering av Født Fri-saken. Foto: (privat/UiB)

Hun sier at Ernst & Young sin granskning av Født Fri mangler «alt grunnlag for tillit» og at IMDi bør nedsette en ny granskning.

- Det er et tankekors at en undersøkelse som nesten får effekt som en dom, med alvorlige konsekvenser for organisasjoner og privatpersoners rettsvern, ikke ser ut til å ha brukt juridisk kompetanse, sier Eriksen ifølge Dag og Tid.

Hun mener at Shabana Rehman også bør reise søksmål mot staten og mot Ernst & Young for skaden som denne behandlingen har påført henne.

Skulle gå fort

Ernst & Young fikk oppdraget med å granske Født Fri etter at varslere hadde fortalt om ugreie forhold i Født Fri. Vårt Land hadde i flere artikler skrevet om kritikkverdige forhold, og brukt anonyme varslere som kilde.

27. august skrev Vårt Land: «IMDi vil felle «dom» over Født Fri raskt – risikerer å miste statsstøtte. Varselet mot stiftelsen Født Fri skal undersøkes i ekspressfart. Kan «få betydning for våre anbefalinger» for statsbudsjettet, skriver IMDi-topp».

Dag og Tid skriver:

- Gikk dette ut over rettssikkerheten til Født Fri, slik mange hevder? Det er vanskelig å se hvordan det ikke gjorde det. I en e-post mellom IMDi og Ernst & Young kommer det fram at tanken var først at Rehman (leder i Født Fri red. anm.) og Guldberg (organisasjonssekretær i Født Fri red.anm.) ikke engang skulle bli intervjuet. Det kom som en utvidelse av oppdraget, står det i e-brevet, sendt 7. september av IMDi.

Rapport i ekspressfart

I samme brev (fra 7. september) sto det at EY skulle bruke mellom 70 og 100 timer på jobben. Tidsfrist var 15. september.

- Hvorfor er det så viktig? Samme dag (altså 15. september red.anm.) er en viktig frist for å sende inn endringer til statsbudsjettet, skriver Dag og Tid.

Nettavisen har tidligere skrevet hvordan den raske saksbehandlingen gjorde det helt umulig for Shabana Rehman å imøtegå anklagene på en god måte.

- Vi mottok fredag 11.9.20 et referat, som vi skulle svare på innen mandag 14.9.20. Det viste seg at referatet inneholdt såpass mye faktafeil at det var umulig å kommentere, skrev Født Fri i svaret til IMDi som ble levert 6. oktober.

Allerede 15. september - altså dagen etter at fristen for å kommentere referatet gitt ut - hadde EY skrevet ferdig rapporten.

Kritisert rapport

Dag og Tid påpeker at Født Fri og Shabana Rehman aldri fikk mulighet til å forsvare seg, fordi de ikke kjente til innholdet i varslene og ikke fikk tid nok til å komme med sitt syn på anklagene. I tillegg mener de at EY feilsiterte Rehman når hun svarte på disse anklagene.

Advokat Anne Helsingeng, som selv har lang erfaring med å granske organisasjoner som har fått offentlige midler, konkluderte med at rapporten var preget av såkalt «confirmation bias» - at den underbygger de varslene som IMDi fikk, fremfor å objektivt undersøke om det er riktige.

Advokat Anne Helsingeng har gjennomgått Ernst & Youngs gransking. 6. oktober fortalte hun om sine funn. Foto: Heiko Junge (NTB)

Nettavisen har vært i kontakt med IMDi som foreløpig ikke vil gi en kommentar. Til Dag og Tid skriver IMDi: «IMDi er i en saksbehandlingsprosess der vi skal fatte et vedtak. Vi kan derfor ikke kommentere dine spørsmål.»