«Føkk skolegudstjenester»-kampanje vekker kraftige reaksjoner: – Respektløst

Humanistisk Ungdom sier: «Føkk skolegudstjenester». – Respektløst, svarer Frp-politiker Himanshu Gulati.

Hvert år kalles norske elever inn til skolegudstjenester. I en meningsmåling om temaet, var det hele 7 av 10 nordmenn som sier de er positive til skolegudstjenester. Ordningen er frivillig. Men flere tar til orde for at Gud må ut av skolen.

For å markere motstanden satte Humanistisk Ungdom i gang en kampanje hvor de sier «Føkk skolegudstjenester». Over 1.200 personer har signert oppropet. Det får hard medfart av Frp-politiker Himanshu Gulati.

Les mer: Kåring: Klepp kommune er den mest kristne

– Respektløst

– Jeg reagerer på holdningen og ordbruken i kampanjen. Å bruke begrep som «føkk skolegudstjenester« er respektløst. Vi kan gjerne være uenige om saken. Men jeg hadde forventet en litt mer respektfull tone rundt julen, vår kulturarv og norske tradisjoner som de fleste stiller seg bak, sier han.

Han beskriver ikke seg selv som kristen, men mener tradisjonen er «noe av det mest inkluderende i Norge».

– Uavhengig av hvilken religion man har, så er kristne tradisjoner en viktig del av norsk identitet og kulturarv. Det bør vi kunne markere.

– Fungerer ikke dette ekskluderende overfor elever som ikke vil være med?

– Tvert imot. Jeg tror julens tradisjoner er noe av det mest inkluderende i Norge. Noe som får alle til å føle seg som nordmenn uavhengig av religion og bakgrunn, sier Gulati.

Les mer: Det spøker for allsang i norske kirker i desember

– Dere i Frp bruker gjerne hardtslående ordbruk, er denne kampanjen så ille?

– Det er lov å sette ting på spissen. Men når vi snakker om noe som er så sentralt med vår kulturarv og våre tradisjoner, mener jeg vi må kunne forvente en respektfull tone.

– Splitter elevene

Humanistisk Ungdom mener det er ingenting galt med kampanjen, og mener Frp ikke burde være overrasket over at en ungdomsorganisasjon er klare i talen.

– Skolegudstjenester er noe som splitter elevene før jul. Å splitte opp elevene basert på hva dem og deres foreldre tror på er mot julens budskap, sier leder i Humanistisk Ungdom Øistein Sommerfeldt Lysne til Nettavisen.

– Hva synes du om kritikken?

– Det er ganske respektløst overfor norske elever å forvente at de skal ønske å bli med i et gudshus og tilbe en gud, spesielt når under halvparten av befolkningen tilhører den religionen, sier han.

– Men det er vel en frivillig ordning?

– I teorien er det frivillig. Og alle skoler er pålagt å ha likeverdige opplegg. Men jeg har hørt altfor mange historier om at det ikke følges overhodet. I stedet blir elever satt til å plukke søppel, lese bibelen eller fjerne tyggis fra pultene.

Les også: Ny rapport med tung dom over Norge: Kun 1 av 3 elever klarte oppgaven

Ungdomsorganisasjonen mener skolegudstjenester bidrar til økt sosialt press i skolen, og er noe som skaper enda mer stress for elever som allerede opplever mye gruppepress.

– Når man kaller det andre for et alternativt opplegg er det åpenbart hva som er standard. Det er mer enn nok sosialt press i skolen.

– Et argument som ofte går igjen er at ingen tar skade av å gå i kirken

– Neida, selvfølgelig ikke. Men det er ingen som tar noe skade av å få en time med scientologi heller. Terskelen i norsk skole burde være litt høyere enn at ingen tar skade av det, sier Lysne.

Reklame NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter