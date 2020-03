Følg dagens pressebrifing om koronakrisen i Norge

Statsrådene Monica Mæland, Bent Høie og Guri Melby gir siste nytt om koronakrisen som rammer landet.

Dagens pressebrifing følger du direkte øverst i saken.

Saken oppdateres.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie er vanligvis fast inventar på de daglige pressebrifingene, men i dag får de selskap av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Dagens pressebrifing kommer dagen etter at regjeringen bestemte at alle korona-tiltak skal fortsette til over påske.

Dette er føringene for bruk av håndverkere

Justis- og beredskapsministeren var den første til å snakke på onsdag. Mæland adresserte blant annet spørsmålet mange nå lurer på - nemlig om det fortsatt er greit å bruke håndverkere.

- Dette er tiltak som har alvorlige konsekvenser for mange, og jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig. Men - jo mer alvor vi legger i dette nå, desto bedre blir det på sikt. Det handler om å forhindre dødsfall. Så håper vi alle at hverdagen kommer tilbake så fort som mulig, innledet Mæland.

Og la til følgende om Norges befolkning nå kan pusse opp hjemmene sine:

- Hvis både håndverker og den som bruker håndverker er friske - ikke i karantene, så må man gjerne bruke håndverkere. De samme generelle føringene om sosial distansering og hygiene gjelder.

Mæland la også til at dette kan være en gunstig tid for å fikse ting i hjemmene sine.

Justis- og beredskapsministeren var også klokkeklar på at å besøke frisøren nå er en svært dårlig idè, selv om man gjør det på alternative måter.

Det ble også klart på pressekonferansen at det vil bli enklere for små bedrifter å få lån fra bankene, slik at de skal kunne overleve denne krisen. Inntekstsikring skal også komme på plass fra NAV, for selvstendig næringsdrivende og freelancere.

Politiet har også opplevd mindre kriminalitet i denne perioden, kunne Mæland meddele.

Dette holder ministeren våken om nettene

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby bekreftet at eksamnener avlyses i grunnskolen og på videregående nivå, men la til at VGS-elever på sisteåret skal motta vitnemål - slik at de kan søke seg til høyere utdanning neste semester.

- Jeg ønsker å nyansere litt. Selv om de klasserommene på skolene er stengt, er de digitale klasserommene åpne. Jeg er imponert over hvordan lærerne holder dette i gang i en utfordrende tid. dette gjelder også barnehageassistenter og assistentene i skolen, sa Melby.

- Jeg minner også om at når læreren setter standpunktkarakter, så er det en vurdering av elevens innsats over hele året. Det gjelder nå også.

- Om det er noe som holder meg våken om nettene nå, så er det situasjonen til barna som har det vanskelig hjemme. Mange kommuner har hatt en restrektiv praksis på grunn av smittefaren, men vi ønsker nå at kommunene ser på tilbudene sine til barn og unge som har det vanskelig. Ut fra de rapportene vi har fått så er det rom for å tro at noen flere barn kan få et tilbud.

- Noen må vente lenger enn andre

Helse- og omsorgsminister Bent Høie forberedte nasjonen på at det vil komme tøffe valg i tiden som kommer, men understreket at Norge aldri vil sette en aldersgrense på intensivbehandling - slik de nå har gjort i Italia.

- Det er viktig at pasienter med kroniske lidelser og helseplager opprettholder den faste kontakten med legen som kjenner de. Ring først, så finner du og legen ut om dere skal møtes ansikt til ansikt - eller på en annen måte, sa Høie.

Høie var klar på at vi alle har en jobb å gjøre når det gjelder smittespredningen, og hyllet den jobben helsearbeiderne gjør - også fra hjemmekontor.

- I noen land må de nå velge bort pasienter som egentlig burde hatt behandling. Vi jobber iherdig for at vi ikke skal havne i samme situasjon her i Norge, men vi forbereder oss på vanskelige situasjoner og beslutninger. I tiden fremover kommer de vanskelige beslutningene oftere. Tiden som kommer blir krevende, både for pasienter og pårørende, og så klart helsearbeiderne.

- Alle skal få hjelp, men noen må dessverre vente lenger enn andre. I Italia har de satt en aldersgrense på 60 år for behandling, men det vil aldri skje her i Norge. Alle pasienter skal bli vurdert individuelt, uansett helsetilstand og diagnose. Vi opplever en krevende tid hvor mye endrer seg, men vi skal sørge for at pasientene prioriteres ut fra alvorlighet, hva som er den mest effektive behandlingen og de ressursene det krever. Det er den jobben saksbehandlerne gjør hjemme nå. Vi er nå alle med på å minske smittespredning og lette byrden på helsetjenesten vår. Forhåpentligvis så unngår vi de umulige beslutningene i tiden som kommer.

Les også: Alle korona-tiltak fortsetter til over påske - skoler og barnehager holder stengt