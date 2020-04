Mæland om koronasituasjonen: - Vi kan ikke slappe av nå

Justis- og beredskapsministeren kom med et klart budskap til befolkningen

- Vi kan slippe litt opp, fordi vi alle har bidratt i en nasjonal dugnad for smittevern, men det gjelder ikke å slappe av nå, innledet Mæland pressekonferansen med.

Hun sa videre at de sterkt oppfordrer alle i samfunnet til å holde hjulene i gang.

- Det er bra at folk bruker håndverkere, og at vi kjøper varer og tjenester som trygger norsk økonomi, sa Mæland videre.

På spørsmål om noen folk allerede har begynt å slappe av for mye, og kanskje ikke tar smittevernrådene alvorlig nok, sa Mæland følgende:

- Ja, vi er bekymret over det. Det er derfor vi gjentar dette daglig. Folk har mistet jobben og mange har blitt berørt av dette, Vi må fortsette å følge rådene som kommer, selv om vi slipper opp, var Mælands krystallklare melding.

Skaffe ny kompetanse

Utdanningsminister Henrik Asheim var for første gang med på den daglige pressekonferansen, og snakket om arbeidslivet for øyeblikket under koronakrisen.

- Vi har justert dagpengerregelverket. De som er permittert eller ledig kan bruke tid til å fullføre utdanningen sin, sa han.

Han oppfordret folk til å være tilpasningsdyktige, og at folk som er permitterte eller ledige bruker tiden sin til å skaffe seg ny kompetanse.

Asheim hadde også en klar melding til studentene som begynner til høsten.

- Planlegg som normalt. Takk ja til plassen du får, var oppfordringen til Asheim.

- Ta allergimedisinen

Helsedirektør Bjørn Guldvog var helt klar på at folk som har pollenallergi må ta allergimedisinen sin i disse tider.

- Virker medisinen er det god grunn til å tro at det ikke er korona, sa Guldvog.

- Blir man dårligere, så kan man testes for korona, la Guldvog til.

Om lag 1 million nordmenn har pollenallergi, og flere har uttrykt bekymring over at symptomene minner om korona og er redde for at de er smittet med viruset, ifølge Guldvog.

Han anbefaler allergikere å begynne med pollenmedisin to uker før sesongen starter. Dersom medisinen ikke virker mot symptomene, bør man ta kontakt med fastlegen for å eventuelt bli testet for koronaviruset.

Han manet også folk til å fortsette med smittevernrådene, men kom også med en ny beskjed.

- Med så lave tall som vi har nå, så må vi forvente at det vil komme en økning, at dette vil gå i bølger, opplyste helsedirektøren.

Nedgang av kjønnssykdom

Line Vold i Folkehelseinstituttet opplyste at de har sett en nedgang i noen sykdommer, og trakk frem en spesiell sykdom.

- Vi ser en nedgang i tilfeller av gonoré. Det skyldes nok at utesteder er stengt, sa Vold.

Hun snakket videre om at det tar tid fra man blir smittet til man kjenner sykdom.

- Normalt tar dette fem til sju dager, fortalte FHIs avdelingsdirektør.

Over 148.000 personer har blitt testet for korona, sa Vold videre.

- Vi forventer at tallet på smittede vil gå noe opp, nå som vi letter på tiltakene, la hun til.

Vaksine

Vold snakket også om en vaksine for befolkningen.

- I beste fall vil vi ha en vaksine høsten 2021. I verste fall kan det ta flere år, fortalte Vold.

Hun nevnte videre at en gruppe skal jobbe fremover med å finne ut av hvem som skal vaksineres først og hvordan den skal bli tilgjengelig. Vold snakket også om immunitet.

- Vi regner med at man blir immun etter å ha hatt sykdommen, men det er imidlertid usikkert hvor fullstendig og langvarig denne immuniteten er. sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

- Dette har betydning for opparbeidelse av immunitet i befolkningen, altså hvor stor drahjelp man får av befolkningsimmunitet når det effektive smittetallet skal reduseres, sa hun videre.

Gjennomsnittsalder på 83 år

45 personer som har testet positivt for korona, er så langt bekreftet døde. Disse har en gjennomsnittsalder på 83 år.

Ifølge de siste tallene, er 318 koronasmittede innlagt på norske sykehus – sju færre enn onsdag. 96 av de innlagte behandles med respirator.

For første gang har antallet innlagte på respirator gått ned, fra 99 på onsdag til 96 på torsdag, viser tall fra Helsedirektoratet.

239 av koronainnleggelsene er i Helse sør-øst, 42 i Helse vest, 22 i Helse Midt-Norge og 15 i Helse nord.

Blant dem på respirator er 70 i Helse sør-øst, 13 i Helse vest, 7 i Helse Midt-Norge og 6 i Helse nord.

Det var ved midnatt registrert 4.935 personer med koronasmitte i Norge, en oppgang på 280 på ett døgn, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Torsdag hadde 98.587 personer blitt testet, en økning på 4.322 fra dagen før, opplyser Folkehelseinstituttet. Rundt 5 prosent tester positivt for koronavirus.

109 personer med koronasmitte er torsdag innlagt på intensivhenet, to mer enn på onsdag. Totalt har 180 personer med koronasmitte fått intensivbehandling. Disse har en gjennomsnittsalder på 61 år og 76 prosent er menn.