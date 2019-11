Følg Trump-høringen direkte: Kalte Trump-samtale «upassende»

Telefonsamtalen mellom Donald Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var upassende, sa et av vitnene i riksrettsgranskingen i USA tirsdag. Følg høringen direkte her.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Høringene i riksrettsgranskningen mot president Donald Trump fortsetter tirsdag ettermiddag norsk tid.

Tirsdag er det sikkerhetsrådgiver og Ukraina-eksperten Alexander Vindman og USAs tidligere spesialutsending til Ukraina, Kurt Volker, som skal forklare seg.

Oberstløytnant Alexander Vindman fra USAs nasjonale sikkerhetsråd (NSC) forklarte seg på tirsdag om den omstridte telefonsamtalen mellom president Donald Trump og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Oberstløytnant Alexander Vindman sa han rapporterte samtalen fordi han følte det var hans plikt. Vindman er rådgiver i USAs nasjonale sikkerhetsråd og overhørte den mye omtalte telefonsamtalen.

– Det jeg hørte var upassende, sa han under en høring i Representantenes hus tirsdag.

Demokratene, som vurderer å stille Trump for riksrett, mener presidenten i samtalen forsøkte å presse Zelenskyj til å starte etterforskning av Joe Biden og hans sønn. Biden kan bli Trumps motkandidat i presidentvalget neste år.

Har avgitt skriftlig forklaring

Vindman, som er oberstløytnant, har tidligere forklart seg som et vitne bak lukkede dører. Han har også tidligere avgitt en skriftlig forklaring der han hevder han var vitne til at Det hvite hus presset Ukraina til å hjelpe Donald Trump politisk.

Vindman, som har tjenestegjort for den amerikanske hæren i Irak og som senere ble Ukraina-ekspert i USAs nasjonale sikkerhetsråd, har ifølge den skriftlige forklaringen fortalt at han personlig lyttet til at Trump presset Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i en telefonsamtale 25. juli.

Trump nekter for å ha gjort noe galt og mener samtalen med Zelenskyj var «perfekt».

Bekymringsmeldinger

Vindman sier han ved to tilfeller leverte bekymringsmeldinger til sikkerhetsrådet om upassende forsøk fra Det hvite hus på å få Kiev til å åpne etterforskninger med det formål å hjelpe Trump politisk.

Det hvite hus har tidligere offentliggjort et redigert sammendrag av samtalen som bekrefter at Trump ba Zelenskyj etterforske Demokratenes mulige presidentkandidat Joe Biden og hans sønn. Demokratene mener militærbistand som Kongressen hadde godkjent til Ukraina, ble holdt igjen som pressmiddel.

– Jeg mente det ikke var behørig å kreve at en utenlandsk regjering etterforsker en amerikansk statsborger, og jeg var bekymret over implikasjonene for den amerikanske regjeringens støtte til Ukraina, sa Vindman ifølge den skriftlige forklaringen.

Enkelte republikanere har tidligere stilt spørsmål ved Vindmans lojalitet ved å påpeke at han innvandret til USA fra Sovjetunionen i en alder av tre år, og det antydes også at han er en brikke i den såkalte «dype statens» påståtte forsøk på å undergrave Trump.

Ble angrepet av Trump

Da Vindman vitnet bak lukkede dører i slutten av oktober i år, gikk Trump ut på Twitter og angrep oberstløytnanten for blant annet å være en «Never Trumper».

- Hvor mange flere Never Trumpers vil få lov til å vitne om en hel perfekt og passende telefonsamtale, når alt man trenger å gjøre er å LESE TRANSKRIPSJONEN! Jeg visste at folk hørte på samtalen (hvorfor skulle jeg ha sagt noe upassende?) som er helt ok for meg, men hvorfor så mange? skrev Trump på Twitter.

I morgen, på onsdag, er det USAs EU-ambassadør Gordon Sondland som møter til høring i Kongressen i forbindelse med riksrettsetterforskningen av president Donald Trump.

(NTB/Nettavisen)