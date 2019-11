Følg Trump-høringen direkte:  «En håndgranat som kommer til å sprenge alle i lufta»

Torsdag inntar to nye nøkkelvitner vitneboksen i riksrettsprosessen mot president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen/NTB): En tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus og en ansatt ved den amerikanske ambassaden i Ukraina inntar torsdag vitneboksen i riksrettsprosessen mot Trump.

De åpne høringene torsdag er de siste planlagte utspørringene i Demokratenes arbeid med å bygge opp en mulig riksrettstiltale mot USAs president Donald Trump.

Blant vitnene som skal forklare seg i Representantenes hus, er tidligere Russland-rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill.

Rudy Giuliani, som har operert som Trumps spydspiss for å grave opp negative opplysninger om Biden, blir betegnet som «en håndgranat som kommer til å sprenge alle i lufta».

I en lukket høring har Hill tidligere forklart hvordan hennes sjef, nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, avbrøt et møte med ukrainere som var på et besøk i Det hvite hus da EU-ambassadør Gordon Sondland begynte å spørre dem om «etterforskninger».

– Bolton kalte Guiliani «en håndgranat»

Hills tidligere sjef, John Bolton, er blant dem som har nektet å vitne i etterforskningen etter ordre fra presidenten.

Russland-eksperten har forklart at Bolton har sagt at han ikke ønsket å være involvert i noen «drug deal», som han mener Sondland, USAs president Donald Trump og stabssjef Mick Mulvaney sto bak i forbindelse med Ukrainas Biden-etterforskning.

Hun har også fortalt at Bolton sa til henne at Giuliani, som har operert som Trumps spydspiss for å grave opp negative opplysninger om Biden, er «en håndgranat som kommer til å sprenge alle i lufta».

Hørte oppsiktsvekkende samtale

Den andre som skal forklare seg torsdag, er David Holmes. Han er politisk rådgiver ved den amerikanske ambassaden i Kiev.

Holmes har i en lukket høring tidligere forklart at han under en lunsj med EU-ambassadør Gordon Sondland i sommer hørte USAs president Donald Trump i en telefonsamtale spørre ambassadøren om etterforskningen han ønsket fra Ukrainas president.

President Donald Trump selv har avvist at han forsøkte å presse Ukraina til å starte etterforskninger.

Ifølge Holmes svarte Sondland: «Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vil gjøre alt du ber ham om».

– Samtalen var så oppsiktsvekkende at jeg husker den godt, har Holmes uttalt.

Sondland mener strategien var kjent for flere

Holmes og Hills timer i vitneboksen kommer dagen etter en sesjon med USAs EU-ambassadør Gordon Sondland.

I sitt vitnemål onsdag forklarte ambassadøren at han mener at president Trump holdt tilbake militærhjelp til Ukraina, og at Trump utsatte et toppmøte for å presse fram etterforskning av presidentens politiske rivaler i Biden-familien.

Sondland sa også at utenriksminister Mike Pompeo, tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton og andre ledende personer i administrasjonen kjente til strategien overfor Ukraina.

Giuliani hadde styringen

Sondland sa under høringen onsdag at det var Giuliani som konkret jobbet for at ukrainske myndigheter skulle starte en etterforskning som involverte Joe Biden og hans sønn.

Sondland sa han fikk inntrykk av at militær bistand til Ukraina ville bli gjenopptatt dersom ukrainske myndigheter viste vilje til å se nærmere på selskapet som Hunter Biden var tilknyttet. Sondland sa at han personlig var sterkt imot å holde tilbake militærhjelpen, men at han som offentlig tjenestemann utførte presidentens ordre.

Det var Trumps ønske at Sondland og andre amerikanske diplomater skulle samarbeide med Giuliani.

– Mr. Giuliani uttrykte ønskene til USAs president og vi visste at disse undersøkelsene var viktige for presidenten, sa Sondland.

Trump: - En fantastisk dag

Trump selv har avvist at han forsøkte å presse Ukraina til å starte etterforskninger. Presidenten er på torsdag ute og sier at han er fornøyd med gårsdagens høringer.

- Det republikanske partiet og jeg hadde en FANTASTISK dag i går med tanke på den falske riksrett-bløffen, men likevel, da jeg kom hjem til Det hvite hus og fikk sjekket nyhetsdekningen på TV, skulle en ikke tro at de rapporterte om den samme hendelsen. FALSKE KORRUPTE NYHETER, skriver Trump på Twitter.