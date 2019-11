Følg Trump-høringen direkte: Nøkkelperson bekrefter «quid pro quo»

En av president Donald Trumps mest trofaste budbringere inntar vitneboksen onsdag for å kaste lys over den mye omtalte Ukraina-hendelsen.

SISTE: USAs EU-ambassadør Gordon Sondland sier Donald Trump stanset bistand til Ukraina i et forsøk på å få startet etterforskning av Biden-familien.

Dette kom fram da Sondland forklarte seg i en høring i Representantenes hus onsdag.

USAs EU-ambassadør Gordon Sondland sier Donald Trump stanset bistand til Ukraina i et forsøk på å få startet etterforskning av Biden-familien. Foto: Facebook/Fox News

Se høringen direkte i videovinduet over!

For demokratenes møysommelige arbeid med å bygge opp en mulig riksrettstiltale er Trumps EU-ambassadør Gordon Sondland et svært viktig, men lite samarbeidsvillig vitne.

Under utspørringen som foregikk bak lukkede dører i en bunker ved Capitol Hill tidligere i måneden, gjentok Sondland over 100 ganger at «jeg husker ikke» når han ble presset på sin medvirkning til kontakten mellom Trump og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

USAs EU-ambassadør Gordon Sondland møter til høring i Kongressen i forbindelse med riksrettsetterforskningen av president Donald Trump. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Mange vitner har imidlertid pekt på Sondland som en sentral formidler av Trumps krav om at Ukraina skulle grave opp noe kompromitterende om presidentrivalen Joe Biden som motytelse for at militærhjelpen fra USA skulle bli gjenopptatt.

Helomvending

Underveis måtte Sondland gå til en ydmykende helomvending. Først fastholdt han at han ikke kjente til at militærbistanden var satt på hold og knyttet til en ukrainsk gransking av Biden. Men så endret han sin forklaring og erkjente at han faktisk visste om denne koblingen.

Under den andre uken av den fjernsynsoverførte utspørringen i regi av etterretningskomiteen i Representantenes hus er det ventet at hotellmilliardæren, som ble EU-ambassadør som takk for betydelige bidrag til Trumps valgkamp, vil bli konfrontert med vitneforklaringer som kan rokke ved hans egne.

Han kan nekte å svare, si han ikke husker eller komme med opplysninger som potensielt kan gjøre stor skade for sjefen i Det hvite hus.

Harde dager

Sondlands timer i vitneboksen kommer dagen etter en anstrengende sesjon for republikanerne som i utgangspunktet forsvarer presidenten i ett og alt, men som tirsdag måtte håndtere en voksende mengde påstander om maktmisbruk av presidenten selv.

Under ni stive timer redegjorde fire vitner for hvordan Trump, Sondland og presidentens personlige advokat og rådgiver Rudy Giuliani i flere måneder forsøkte å overtale ukrainske myndigheter til å granske Biden, samt en udokumentert påstand om at det var Ukraina som hjalp demokratene i presidentvalget i 2016, ikke russerne som hjalp Trump.

Oberstløytnant Alexander Vindman, et respektert medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet og en hyppig besøkende i Det hvite hus, fortalte komiteen at Trump i den mye omtalte telefonsamtalen 25. juli ba Zelenskyj om «en tjeneste», som altså var å gå Biden etter i sømmene.

– Jeg trodde ikke mine egne ører. Det er høyst upassende for USAs president å be en utenlandsk regjering granske en amerikansk statsborger og politisk motstander, sa Vindman.

Les: Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»