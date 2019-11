Følg Trump-høringen her

Fredag er det kun ett vitne som skal i boksen, men for Demokratenes riksrettsoffensiv er den tidligere ambassadøren i Ukraina en nøkkelperson.

Marie Yovanovitch er den erfarne karrierediplomaten som gjennom sommeren opplevde å bli rakket ned på fra høyeste hold i Trump-administrasjonen, bli kalt «dårlig nytt» av presidenten selv, men aldri fikk seg forklart hva hun hadde gjort galt.

Hun fikk sparken i april, og det er ikke ventet at hun kan bidra med noe substansielt nytt om den mye omtalte telefonsamtalen mellom president Donald Trump og Ukrainas nye president Volodymyr Zelenskyj. Den fant sted flere måneder senere.

Hun ble brått fjerne, angivelig fordi hun ikke ville spille på lag med Trumps personlige advokat Rudy Giuliani i hans kontakt med personer i Ukraina som kunne kaste skitt på den demokratiske presidentkandidaten Joe Biden.

Statssekretær George Kent i amerikansk UD sa i onsdagens høring at Giuliani og hans stab hadde igangsatt en kampanje mot den daværende ambassadøren, Marie Yovanovitch, i 2018 og utover i 2019.

Det er ventet at Demokratene vil bruke omstendighetene rundt hennes avskjedigelse til å kaste ytterligere mistanke mot Guiliani, og at hennes historie kan gi større troverdighet til påstandene om at Trump brukte militærbistand som pressmiddel for å få «noe» på Biden.

Som de andre vitnene i riksrettsprosessen, har Marie Yovanovitch forklart seg bak lukkede dører om det som blir omtalt som Giulianis «irregulære» kanal i forholdet mellom USA og Ukraina, en slags uformell bakkanal der litt andre framgangsmåter kunne bli brukt enn i de offisielle kontaktene.

Sto i veien

I en tidligere fase av utspørringene kom det fram at Yovanovitch egentlig ikke har gjort noe galt, men at presidenten etter hvert mistet tilliten til henne. Hun ble erstattet av fungerende ambassadør William Taylor, som forklarte seg onsdag.

Varsleren som ga støtet til at Representantenes hus kom i gang med riksrettsprosessen, nevnte avskjedigelsen av Yovanovitvh som en av flere hendelser som i sum utgjorde misbruk av presidentembetets makt. Dette er selve kjernen i prosessen.

Yovanovitch har arbeidet i utenriksdepartementet i 33 år og vært ambassadør i Kirgisistan og Armenia. I diplomatiske kretser blir hun omtalt som svært korrekt og bevisst på at hun har tjenestegjort under både demokratiske og republikanske administrasjoner.

