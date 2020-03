Folk i karantene kan handle dagligvarer - men pass på dette

Er det lov å handle dagligvarer mens man er i karantene?

Folk som bryter karantenen kan bli fengslet, var beskjeden fra statsminister Erna Solberg lørdag.

- Jeg er sikker på at vi kan klare å gjøre dette sammen, med det overordnede budskapet om at vi gjør dette for at folk med underliggende sykdommer og besteforeldre, de tar vi en ekstra dugnad for så de ikke blir alvorlig syke, sa hun.

Til alle de som er redd for at de bryter karantenen hvis de drar i dagligvarebutikken kommer nå myndighetene med en presisering.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler ikke at du drar på butikken, men uttaler samtidig følgende til NRK:

– Det er en åpning for at du kan handle mat. Hvis ikke det er mulig at andre kan handle for deg, kan du gå hvis du så godt som mulig unngår andre. Gå på tidspunkter når andre personer ikke er til stede. Rådene skal være praktisk gjennomførbare, sier lege og smittevernvakt Helena Niemi Eide ved FHI, til NRK.

Hun understreker likevel forskjellen på butikk- og kafébesøk, og ber deg også unngå offentlig transport:

– Det viktige er å unngå nærkontakt med andre. Det er primært dråpesmitte, så hvis du holder deg mer enn én til to meter unna andre så har du liten sjans for smitte, sier Eide.

Mye tyder på at folk respekterer karantenen de har blitt tildelt og at flere har innført hjemmekontor. Fredag var det tilnærmet folketomt i Oslos gater i det som pleier å være rushtid.