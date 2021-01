Når vi ikke skal ha besøk av en eneste person hjemme, så er det himla rart å ta i mot opptil 20.000 arbeidere fra land med høye smittetall.

Av Eivor Evenrud, bystyrerepresentant, Rødt Oslo

Dette er et debattinnlegg som først ble publisert på Evenruds private Facebook-side. Gjengitt med tillatelse.

Etter jul og nyttår med strenge restriksjoner på hvor mange man kunne være på ulike dager, blir det nå strammet mer inn.

Over hele landet har venner og familie blitt «valgt bort» eller holdt seg unna hverandre på dager hvor man aller helst skulle vært sammen.

Det har folk gjort fordi alle kjenner noen i risikogruppa, de fleste vil bidra i dugnaden og/eller har høy tillt til myndighetene og derfor rett og slett følger reglene.

Fy f.. så flinke vi var i 2020!

Også kommer 2021, året starter sånn skikkelig i dag. Den første mandagen i året er alltid dagen hvor hverdagen kommer ordentlig tilbake.

Nå skal vi altså starte med at man ikke skal ha besøk av noen. Det gjelder i første omgang til 18. januar. La oss håpe det holder, for dette er kjipt!

Men det er ikke bare kjipt denne gangen. Folk, inkludert meg selv, begynner bli forbanna.

For når man ser at det senest i går landet tre fly fra Polen og Litauen på Gardermoen, og at det derifra er venta over 100 fly til de første ukene i januar, mister man «dugnadsånden» litt.

Joda, mange bedrifter henter - og sier de er avhengige av - arbeidskraft derfra. Men når vi ikke skal ha besøk av en eneste person hjemme, så er det himla rart å ta i mot opptil 20.000 arbeidere fra land med høye smittetall samtidig.

Skal vi fortsette dugnaden ordentlig nå, Erna, så må du stille krav til bedriftene om at all innflydd arbeidskraft er «ansatt, men i karantene» til 18. januar.

Send en sms til NHO, så ordner det seg nok på en halvtime.

