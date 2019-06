Folkeaksjonen Nei til mer bompenger: - Hvorfor ble vi utestengt?

Partiet mot bompenger ble utestengt fra bompengedebatt.

Folkeaksjonen NEI til mer bompenger (FNB) reagerer på at partiet ikke ble invitert til NAFs debatt om bompenger.

Tirsdag skrev Nettavisen om debatten under NAFs frokostmøte, der Venstre, Høyre, Frp og Arbeiderpartiet barket sammen om de omdiskuterte bompengene.

- Alle de fire partiene som var invitert, stemte for Nasjonal transportplan og for Oslopakke 3 på Stortinget. NAF velger altså i hovedsak politikere som er enige i bompengestrategien, sier Bjørn Revil, førstekandidat på FNBs liste i Oslo, til Nettavisen.

- Hadde jeg sluppet til ville jeg snakket om skadevirkningene ved bompenger sosialt og økonomisk, og at bompenger øker de sosiale forskjellene i samfunnet og reduserer mobiliteten til mennesker som ikke har så mye penger, fortsetter Revil.

BOMDEBATT: Bompengepartiet mener de burde vært invitert til NAFs debatt om bompenger tirsdag, der Sverre Myrli (Ap), Morten Stordalen (Frp), Guri Melby (V) og Helge Orten (H) deltok. NAFs kommunikasjonsjef, Camilla Ryste (t.h), ledet debatten. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Oss som faktisk er uenig

I debatten sto Frp fast ved at bypakkene, som bompengene er en viktig del av, må kuttes og stoppes. Regjeringspartner Venstre sa bastant nei til slike kutt, Arbeiderpartiet mente bompengene kommer til å øke med årene og Høyre sa at hver bypakke må vurderes individuelt. Du kan lese artikkelen om debatten her.

- NAF velger altså etablerte partier til å snakke, og inviterer ikke oss som faktisk er tydelig uenige i bompengeideologien. Det ville vært spennende å vite hvorfor vi blir utestengt. Vi er vel større enn for eksempel Venstre på riksplan på siste meningsmåling, og vi har garantert synspunkter som ville tilført debatten noe, sier Revil.

Han angriper samtidig Frp, som tradisjonelt sett har vært partiet som er mot bompenger, og mener de ikke kan fremstille seg selv som bompengemotstandere.

- Det er merkelig at Frp snakker imot bypakker i debatten når de faktisk har stemt for dem på Stortinget, sier han.

MER: Aps transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, sa i tirsdagens debatt at folk må betale mer bompenger i framtida. - Vi må være ærlige på det, sa han. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Revil reagerer også på at Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli, i debatten sa at politikerne «må være så ærlige og si at det (bompengene) vil øke».

- Bompenger øker ikke av seg seg selv. De går opp fordi politikere som Myrli selv velger å heve dem. Det gjør de uten å analysere skikkelig hvilke konsekvenser det har for alminnelige familiefolk og eldre som gjerne må betale alle disse pengene, og for bedrifter som får kostnadene sine økt og kundegrunnlaget redusert som følge av at bilkundene uteblir og de må betale bompenger for varetransport, påpeker han.

SVARER: - Det er hyggelig at FNB ønsker å delta på NAF sine frokostmøter, er NAFs svar på kritikken fra bompengepartiet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

NAF: - Hyggelig at de vil delta

NAFs kommunikasjonssjef, Camilla Ryste, forklarer den manglende invitasjonen til bompengepartiet slik:

- Som Revil i FNB selv påpeker, så var det et poeng for oss denne gangen å invitere inn de partiene på Stortinget som har vedtatt den nasjonale politikken som har ført til at bompengene øker. Det er hyggelig at FNB ønsker å delta på NAF sine frokostmøter. Dette var vårt andre møte denne våren, og vi kommer til å arrangere flere fremover om temaer som er viktig for NAF-medlemmenes hverdagsreiser, sier Ryste til Nettavisen.

Etter tirsdagens debatt hadde hun følgende råd til politikerne:

- Politikerne må ta motstanden på alvor. De må se at belastningen har blitt for stor mange steder for mange mennesker, og de må jobbe for å redusere denne belastningen, sa Ryste.