Folkeaksjonen Redd Ullevål: – Viser hvor skakkjørt dette er

Nestleder Lene Haug i folkeaksjonen Redd Ullevål sier at OUS-direktør Bjørn Eriksteins avgang viser at de ansattes innsats nytter.

– Det viktigste er at prosjektet ender bra, men dette syns jeg var en riktig og god ting likevel. Det viser at de ansattes innsats nytter, sier Haug til NTB.

Administrerende direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus fikk i et ekstraordinært styremøte tillit fra styret, men ønsket likevel å fratre sin stilling 1. juli. Det skjer etter at 18. fagtillitsvalgte ved OUS i brevs form varslet at de ikke lenger har tillit til ham.

– Jeg tror dette er bra for prosessen. Slaget om sykehusene er ikke vunnet, men dette viser hvor skakkjørt denne prosessen er, sier Haug.

Haug får støtte av Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som mener Erikstein gjorde det eneste riktige ved å trekke seg.

– Nå må OUS-styret nullstille prosessen. De må gjennomføre en skikkelig utredning av det bærekraftige alternativet, som er å bevare og ruste opp på Ullevål, sier Moxnes.

SV-leder Audun Lysbakken sier sykehusdirektørens avgang viser hvor dyp krisen rundt sykehusene i Oslo har blitt.

– Vi er redd Helse sør-øst er i ferd med å ta en svært dyr og feil beslutning når det gjelder lokalisering av sykehus i Oslo. Helseministeren må ikke bare sikre en ordentlig utredning, men også gjenopprette tillit mellom ledelsen og leger, sykepleiere, jordmødre og alt sykepersonell.

