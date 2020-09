Folkehelseinstituttet: - Kommunene gjør nå en kjempeinnsats

- Ressurskrevende for kommunene som får lokale utbrudd, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet.

OSLO (Nettavisen): Bergen kommune er en av kommunene som nå står midt i et lokalt smitteutbrudd. Byrådsleder Roger Valhammer har beskrevet situasjonen som alvorlig.

Bergen kommune holder ny pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 14.00 onsdag. Du kan følge sendingen i videovinduet øverst i saken.

Frykter flere dødsfall

De foreløpig siste tallene (tirsdag) viser 1245 personer som er smittet hittil og 25 nye smittede siste døgn.

- Vi har allerede hatt ett nytt korona-dødsfall i høst, nå frykter vi at det blir flere, uttalte Valhammer lørdag.

Les også: To nye ansatte i Helse Bergen har fått påvist korona

FHI: - Vi gir bistand

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, sier til Nettavisen at det er ressurskrevende for kommunene som får lokale covid-19-utbrudd.

- Vi følger situasjonen i de ulike kommunene tett og bistår kommuner som opplever utbrudd eller stigning i smittetall med å håndtere situasjonen. Vi gir bistand blant annet i form av rådgivning, risikovurdering og hjelp til analyse og systematisering av data ved behov, sier Vold i et epost-svar til Nettavisen.

Avdelingsdirektøren sier arbeidet som nå gjøres med å slå ned utbrudd lokalt der smitten skjer er helt sentral for regjeringens strategi og dessuten viktig for at vi skal klare å holde smittetallene og sykdomsbyrden på et nivå som er håndterbart for helsetjenesten framover.

STØTTER KOMMUNENE: Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet sier de gir bistand til kommunene blant annet i form av rådgivning, risikovurdering og hjelp til analyse og systematisering av data under lokale utbrudd. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

- Ressurskrevende

- Testing og smittesporingsarbeidet er ressurskrevende for kommunene som får utbrudd, og kommunene gjør nå en kjempeinnsats med å håndtere utbruddene, sier Line Vold.

Kommunene Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg og Bergen peker seg ut med størst prosentvis vekst i smittetallene de siste ukene, mens Oslo og Bergen har den største økningen i meldte tilfeller i rene tall, viste en sammenstilling Nettavisen gjorde mandag.

FHI sier til Nettavisen at de ikke regner på prosentvis endring i kommunene nå.

Les også: Slik har smittetallene økt i august og september - fire kommuner peker seg ut

LOKALT UTBRUDD: Det pågår for tiden et smitteutbrudd i Bergen. Byrådet har Vedtatt en midlertidig forskrift om smitteverntiltak som gjelder i første omgang fram til 18. september. Foto: Trond Lepperød

Høie: - Bør bruke tiden godt

Helseminister Bent Høie (H) ber alle kommuner forberede seg på lokale utbrudd.

- Kommuner som har lav smitte bør bruke tiden godt, sa han på pressekonferansen.

- Samarbeidet mellom kommuneledelse og kommunelege må være tett og godt. Lange kommandolinjer og byråkrati fungerer dårlig, sa han videre.

- Det er viktig at de som ikke har erfaring nå lærer av de som har erfaring, rådet Høie og sammenlignet med brannøvelser.

- Står ved et veiskille

- Vi står ved et veiskille nå der det står mellom stadig nye lokale utbrudd, eller om vi skal klare å leve ganske normale liv i Norge uten strenge tiltak. Situasjonen ute i verden gir dessverre mager trøst akkurat nå, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad på pressekonferansen om koronasituasjonen tirsdag.

Les også: Nakstad: - Vi står ved et veiskille

16 koronapasienter på norske sykehus

16 pasienter med bekreftet covid-19 var onsdag innlagt på norske sykehus. Det er to færre enn dagen før. Ingen av pasientene får respiratorbehandling, melder NTB.

Ifølge Helsedirektoratets oversikt er ni av pasientene innlagt på sykehus i Helse sør-øst, seks i Helse vest og én i Helse Midt-Norge.

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 12.393 koronasmittede personer i Norge, viser foreløpige tall. Det er en økning på 117 tilfeller siste døgn.

Økningen er på nivå med dagen før, da det ble registrert 122 nye tilfeller. Til sammen er økningen de to siste dagene på 239 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).