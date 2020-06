Folkehelseinstituttet: - Munnbind har liten forebyggende effekt

200.000 nordmenn må bruke munnbind i én uke dersom det skal ha noen effekt, mener Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet anbefaler fortsatt ikke bruk av munnbind slik koronasituasjonen er i Norge nå.

- Vi har gjort en kunnskapsoppsummering om bruk av munnbind. Gitt dagens epidemiologiske situasjon, hvor vi har lite smitte, så ser vi liten effekt. Gitt 40 prosent beskyttelse, så må 200.000 mennesker bruke munnbind i én uke for å forebygge ett tilfelle av smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet til Nettavisen.

Nyhetsstudio: De siste nyhetene om koronapandemien

- Det er lett å bruke det feil, og man kan få en falsk trygghetsfølelse. Det viktigste er å følge de andre smitteverntiltakene, som vi vet fungerer godt, som å holde avstand, passe på håndhygiene og holde seg hjemme om man er syk, sier Vold.

Men hvis situasjonen forandrer seg, kan det bli andre råd:

– Hvis den epidemiologiske situasjonen forverres vesentlig i et geografisk område, bør bruken av ansiktsmasker som forebyggende tiltak vurderes på nytt, skriver Folkehelseinstituttet i oppsummeringen av en ny gjennomgang.

I gjennomgangen legger FHI vekt på at Verdens helseorganisasjon (WHO) nå oppfordrer regjeringer til å anbefale bruk av munnbind og masker under visse omstendigheter.

Samtidig presiserer FHI at de ikke vil anbefale bruk av munnbind i Norge i dagens situasjon.

Les også: Sverige: - Det høyeste antallet nye smittetilfeller på et døgn