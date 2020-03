Folkehelseinstituttet advarer: – Ikke tro på disse SMS-ene

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver at de har fått beskjed om at det er sendt ut sms til enkeltpersoner fra dem.

I meldingen får mottaker beskjed om at de kan ha coronavirus og bør kontakte lege.

– Dette er en falsk sms. FHI bruker per nå ikke sms i henvendelser til folk som bes kontakte helsetjenesten, skriver instituttet på Twitter mandag ettermiddag.

Mandag formiddag advarte Oslo kommune på Facebook mot mulige corona-svindlere, der personer utgir seg for å være helsepersonell som kommer på hjemmebesøk til kommunens innbyggere for å foreta smittesjekk.

– Disse er ikke fra kommunen og bør ikke slippes inn. Oslo kommune foretar ikke tilfeldige besøk i forbindelse med coronaviruset. Det vil ikke bli gjort hjemmebesøk for test av coronasmitte uten at det er gjort en avtale, heter det i meldingen.

Også i Trøndelag kommer det senere mandag ettermiddag samme beskjed. Verdal kommune opplever at personer som utgir seg for å være helsepersonell går fra dør til dør, og ber om å få teste innbyggere for coronaviruset.

– Disse er ikke fra kommunen og bør ikke slippes inn, sier kommunalsjef Anne Kari Haugdal i Verdal kommune til Trønder-Avisa.

Personene har opplyst at de er lege og sykepleier fra hjemmetjenesten, og at de er i kommunens smittevernteam på befaring.

Haugdal understreker at Verdal kommune ikke gjennomfører tilfeldige besøk i forbindelse med coronautbruddet, og at det ikke blir gjort hjemmebesøk uten avtale.