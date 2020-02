Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig virusepidemi

Folkehelseinstituttet ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.

Epidemien med det nyoppdagete coronaviruset har foreløpig spredd seg til nærmere tretti land, inkludert flere europeiske land. I noen land er det nå lokal smittespredning; dette er ikke lenger bare en epidemi i Kina.

– Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarier for tiden fremover i Norge. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

– Dersom sykdommen begynner å spre seg her i landet, skal vi forsøke å bremse den slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sier avdelingsdirektør Line Vold. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av covid-19 så lenge som mulig. Reisende fra områder med pågående spredning skal derfor ringe fastlegen eller legevakta dersom de får feber eller symptomer fra luftveiene de første 14 dagene etter hjemkomst. Syke skal isolere seg hjemme eller, ved behov, i sykehus, og nærkontakter til syke bes holde seg hjemme i 14 dager.

– Dersom sykdommen begynner å spre seg her i landet, skal vi forsøke å bremse den slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt, sier Vold.