Folkehelseinstituttet: Mystisk virus kan spre seg til Vesten

Et virus som kan føre til alvorlig lungesykdom, og som har smittet hundrevis av mennesker i Kina, kan spre seg til Vesten, ifølge Folkehelseinstituttet.

Viruset har de siste dagene også blitt påvist i Sør-Korea, Japan og Thailand. Ifølge kinesiske myndigheter stammer det fra et fiskemarked i millionbyen Wuhan.

Les også: Mystisk lungevirus har spredt seg til Sør-Korea

Forskere har slått alarm fordi viruset ligner på sars-viruset, som i 2002–2003 tok livet av 650 mennesker i Kina og Hongkong. Det ble ikke påvist tilfeller i Norge under utbruddet.

- Dette er en situasjon under utvikling. Det er mye vi ikke vet per i dag, men man har identifisert et helt nytt virus innen coronavirus-familien. Både sars- og mers-viruset er coronavirus, sier overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge, til Nettavisen.

Les også: Kina: Nytt virus smitter mellom mennesker

Videoen under skal vise medisinsk personell i vernedrakter som skanner flypassasjerer - og skaper frykt på sosiale medier:

- I begynnelsen ble dette nye viruset knyttet til et sjømatmarked i den kinesiske byen Wuhan. Nå ser vi at ikke alle de smittede har vært på dette sjømatmarkedet. Selve kilden til cornonavirus kan befinne seg i dyrepopulasjoner. Alt dette undersøkes nå. Nå er det påvist 200 personer med sykdommen i Kina. Tallene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) vil trolig øke etter hvert, sier Hauge.

- Mange av de syke har fått en mild luftveissykdom som har gått over av seg selv, mens andre har fått lungebetennelse. Det er også rapportert om to dødsfall. Den ene personen hadde også andre sykdommer, sier overlegen.

Hvor alvorlig er coronaviruset?

Viruset ble nylig påvist i Sør-Korea hos en 35 år gammel kvinne som ankom med fly fra Wuhan, hvor viruset først ble påvist. Sørkoreanske myndigheter bekrefter at kvinnen ikke besøkte sjømatmarkedet hvor smitten trolig oppsto, eller at hun hadde nærkontakt med dyr eller personer med påvist smitte.

- Det er også rapportert om reiserelaterte tilfeller om personer som har flydd ut av Wuhan. Man kan tenke seg at i en by med elleve millioner innbyggere, vil det kanskje komme flere tilfeller med denne sykdommen. Men det gjenstår å se hvor alvorlig denne sykdommen egentlig er, sier Hauge.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Siri Helene Hauge. Foto: - (Folkehelseinstituttet)

- Er det en sykdom som går over av seg selv, som for eksempel forkjølelse og influensa, eller blir det mange som får lungebetennelse? Det vet vi ikke svaret på ennå. Vi vet heller ikke hvor smittsomt det er mellom mennesker. Kinesiske myndigheter sier det foreløpig ikke er påvist smitte til helsepersonell. Det kan bety at det ikke er særlig smittsomt, men også dette er for tidlig å konkludere, sier Hauge.

Det reelle tallet på smittede er trolig nærmere 1700, mener forskere ved et senter for analyse av globale smittsomme sykdommer ved Imperial College i London.

- Coronaviruset kan spre seg til Vesten

- Er det risiko for at viruset kan spre seg til Vesten, og i verste fall bli en pandemi, Hauge?

- Det kan godt hende at viruset sprer seg, i hvert fall at det kommer enkelte tilfeller til Vesten. Det er ikke usannsynlig. Men jeg vil ikke kalle det en pandemi-situasjon. Folkehelseinstituttet er godt forberedt hvis det kommer til Norge. Beredskapen er på plass, sier hun.

- Dette kommer midt i influensasesongen, og vi vil se mange luftveissymptomer. Og da er det mest sannsynlig influensa, påpeker hun.

Les også Video av medisinsk personell i vernedrakter som skanner flypassasjerer skaper frykt

Ligner sars

Mandag sier Zhong Nanshan ved Kinas nasjonale helsekommisjon at det er bekreftet smitte mellom mennesker, melder den statlige kringkasteren CCTV. Det skriver NTB.

Zhong er en kjent forsker som bidro til å avdekke omfanget av sars-utbruddet tidlig på 2000-tallet.

Forskere har slått alarm fordi det nye viruset ligner på coronaviruset sars, som i 2002–2003 tok livet av 650 mennesker i Kina og Hongkong. Det ble ikke påvist tilfeller i Skandinavia under epidemien.

Les også: Kina bekrefter 139 nye virustilfeller