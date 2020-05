Folkehelseinstituttet vil åpne grensene igjen

Mener konsekvensene av stengte grenser er for store.

Den nye risikovurderingen til Folkehelseinstiuttet beskriver smittevernmyndighetene at de anbefaler oppheving eller endring av nesten alle smitteverntiltakene som er innført.

Dette inkluderer en delvis åpning av grensen.

Les også: Reproduksjonstallet er for første gang under 0,5

Innreisekarantene

I dag er det slik at utlendinger i liten grad har tilgang til å komme inn til Norge, og at nordmenn som reiser til utlandet må i karantene når man vender tilbake.

De beskriver at antatte ringvirkninger av innreisekarantene som store, mens risikoen og konsekvensen av å importere smitte som moderat. Det er den samme beskrivelsen av risikoen for smitte internt i Norge.

Vil ikke åpne for alle land

De vil derimot ikke åpne for alle land, men de skriver at Norge bør «vurdere gjensidig oppheving for noen land».

Rapporten sier ikke konkret nøyaktig hvilke land som skal vurderes, men de nevner at Danmark kan være et eksempel.

- Den obligatoriske innreisekarantenen bør vurderes gjensidig opphevet med andre land med god kontroll på epidemien, for eksempel Danmark, skriver FHI.

Vi vet at også Finland har forholdsvis liten smitte. Ifølge svenske myndigheter er det også forholdsvis liten smitte regionen Värmland, som grenser til store deler av Østlandet.

Faginstansen mener også at utreiseforbud for helsepersonell bør oppheves.

Regjeringen vil ikke oppheve med det første

På pressekonferansen torsdag ettermiddag sa næringsminister Iselin Nybø innreisekarantenene trolig ikke vil bli justert før sommeren, men at karentenetiden reduseres til 10 dager.

Les også: FHI reagerte på at de måtte gi koronaråd de ikke fant medisinsk grunnlag for