Folkeopprør for klima kan bli historisk

Det er ny heftig klima-kamp på nettet. ”Folkeopprøret mot klimahysteriet” har 135.000 tilhengere i en Facebook-gruppe, mens motaksjonen i løpet av et par dager har passert 116.000 medlemmer.

”Folkeopprøret mot klimahysteriet” startet 7. februar og begynte å snakke om å danne et eget parti da de rundet 50.000 medlemmer. Det tar de alvorlig i motaksjonen ”Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet”. Jeg meldte meg inn i Folkeopprøret mot folkeopprøret for et døgn siden og fant alvor og humor i en herlig blanding. Denne gruppen gir åpenbart mange håp om en bedre fremtid og et politisk fellesskap som de har savnet.

De fleste av oss har vel aldri opplevd å poste et innlegg for så å få hundrevis av likes og kommentarer i løpet av noen få timer. I Folkeopprøret mot folkeopprøret skjer det hele tiden. Nettet koker. Det er et heftig engasjement. Folk diskuterer løsninger og forteller fra sine egne liv. Denne gruppen gir håp om å kunne gjøre en forskjell.

Dette er ikke en grå masse. Dette er individer som vil ha et fellesskap og skape en ny bevegelse. Mange av dem har brukt dagen i dag til å poste bilde av seg selv og fortelle om sitt miljøengasjement. De kjenner nå på et pust av optimisme og starten på noe som kan bli viktig.

Kritikerne vil si at ekkokamre med likesinnede som bekrefter hverandre ikke bringer verden videre. Polarisering mellom grupper er sjelden av det gode. Det er lett å finne slike motforestillinger. Men likevel. Dette kan bli veldig sterkt.

Jeg vet ikke om de som startet Alta-aksjonen på 1970-tallet skjønte hvilken folkebevegelse og betydning det skulle få for miljøvern og grønne verdier i Norge. Jeg vet ikke om de som startet ”Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet” skjønner at betydningen kan bli like stor. Sosiale medier har en kraft som kan ta pusten fra deg. Vi trenger den kraften. Vi trenger den sårt.