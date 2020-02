«Folkeopprøret mot klimahysteriet» ber om penger - nå blir de latterliggjort: – Du trodde kanskje det var gratis å ignorere klimakrisa?

Fredag kveld skriver mannen bak Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» at folk kan donere penger til klimahysterisaken.

«Folkeopprøret mot klimahysteriet» går som en farsott på Facebook. Bak står pensjonist og bergenser Knut Amundsen (69), som mener at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

Nå gir han gruppens medlemmer muligheten til å donere penger. I hans kunngjøring i gruppen fredag kveld står det blant annet at pengene som doneres skal brukes til å dekke «materiell og løpende utgifter».

Du kan lese innlegget i sin helhet her:

KUNNGJØRING: Send penger, så mye som dere må ønske, er budskapet fra Amundsen. Foto: Skjermdump (Facebook)

En av dem som har delt innlegget utenfor gruppen er MDGs Eivind Trædal. Lørdag morgen skriver han blant annet følgende på sin Facebook-profil:

«Du trodde kanskje det var gratis å ignorere klimakrisa? Neida, mannen bak "Folkeopprøret mot klimahysteri" ønsker seg nå donasjoner til et privat kontonummer» - med skjermdumpen ovenfor vedlagt.

Reaksjonene fra Trædals venner og følgere har ikke latt vente på seg:

– En slags bompengestasjon på idiotiens landevei om man vil, skriver en.

– Det er ikke mer enn 1000 virkelighetsfjerne mennesker som skal til for at Amundsen får inn 200.000 kroner, og er det noe det ikke er mangel på i den gruppa der, er det virkelighetsfjerne mennesker. Sett fra en svindlers ståsted må jo dette være et genitrekk, skriver en annen.

Les også: Norsk kristen-TV ber foreldre gi penger mot at barna blir beskyttet mot coronaviruset

– Fått mange forespørsler

Amundsen bekrefter at kontonummeret er privat, men synes det er dumt at forespørselen blir tolket i verste mening:

– Godeste Trædal må gjerne sette seg inn i hva vi driver med, før han publiserer noe, sier Amundsen til Nettavisen.

Han forteller at bakgrunnen for opprettelsen av kontoen er at han har fått mange forespørsler rundt akkurat dette:

– Jeg har fått mange forespørsler fra folk som lurer på om de kan donere penger som man kan bruke til å organisere gruppen.

Og penger trengs, forteller han:

– Vi har planlagt noen aksjoner, og da trenger vi penger til bannere, løpesedler osv. Jeg har jo egentlig takket nei til penger - jeg vil helst vente til vi har et organisasjonsnummer. Det hadde ikke folk tid til å vente på, så da har vi opprettet en konto, forteller Amundsen til Nettavisen.

Les også: Hvem styrer egentlig «Folkeopprøret mot klimahysteriet»?

Ifølge Amundsen har gruppen enda ikke fått opprettet en organisasjon i Brønnøysundsregisteret, så enn så lenge står bankkontoen på ham selv, men er merket med «FMK».

– Den er også tilgjengelig for alle som vil ha en utskrift, og skal ikke blandes med private kontoer. Vi skal også ha en kasserer, forteller han.

– Jeg er ikke det minste begeistret for å ha dette på en privat konto, forteller han.

Beskyldninger

Etter det opprinnelige innlegget i går fikk han flere beskyldninger kastet etter seg, i retning av «Nå skal Amundsen bli rik», forteller Amundsen selv. Han fulgte derfor opp med følgende forklaring i gruppen:

«Hallo igjen alle sammen.

Jeg hadde aldri trodd at det skulle komme så mange reaksjoner når jeg la ut dette kontonummeret slik at folk kunne få støtte denne gruppen økonomisk slik så mange har bedt om.

For det første så er det absolutt frivillig og støtte og om dere ikke synes det er ok så er det helt greit og ingen blir sure for det.

Denne gruppen vil i neste uke bli omgjort til en organisasjon slik at også de som ikke har Facebook kan få være med i kampen mot Klimahysteriet.

Vi skal arrangere demonstrasjoner, drive med folkeopplysning, holde foredrag osv.

Dette vil koste penger om vi skal gjøre det ordentlig og alle pengene vi samler inn vil gå til driften av dette.

Vi får og vår egen hjemmeside og et medlemsregister, vi har allerede et styre bestående av folk i alle aldersgrupper.

Men husk, det er høyst frivillig å støtte økonomisk og gjør du det så bestemmer du summen selv, gjør du det ikke så er det helt innafor det og.

Vær så snill og ikke krangle om dette, det skaper bare dårlig stemning og det trenger vi ikke.

Bare for å ha sagt det, det er ingen som skal tjene penger på denne gruppen.

Vipps får vi når vi har et organisasjonsnummer og det regner jeg med er på plass om ca 14 dager.

Håper dette var litt oppklarende for alle sammen,

Hilsen Knut»

Amundsen forteller til Nettavisen at han lørdag ettermiddag har fått inn 1.300 kroner.

Les også: 45.600 utestengt fra Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet»: Har laget egen svarteliste

– Dårlig investering

MDG-politiker Eivind Trædal forteller til Nettavisen at han ikke føler noe behov for å sette seg ytterligere inn i folkeopprørsgruppen, slik Amundsen synes han burde gjøre:

– Jeg bare videreformidler det de skriver, sier han.

Han forteller videre at han noterer seg at gruppen skal begynne å arrangere aksjoner, og sier at det må de bare gjøre. På spørsmål om hva han tenker om donasjonene svarer han:

– Dette virker som en dårlig investering, men det står de selvfølgelig fritt til å gjøre.

VIDEREFORMIDLER: Eivind Trædal sier at han bare videreformidler, og synes det hele virker som en dårlig investering. Foto: Cornelius Poppe (NTB scanpix)

Les også: Velkommen til kunnskap og fornuft – stopp den menneskeskapte klimakrisen

Flere som har svart på Trædals deling sammenligner innsamlingen med Visjon Norges oppfordring torsdag kveld, der den kristne TV-kanalen ba foreldre gi penger mot at barna blir beskyttet mot coronaviruset.

Hva slags aksjoner «folkeopprøret mot klimahysteri» vil arrangere gjenstår å se, men penger er et viktig steg på veien, forteller Amundsen:

– Vi ønsker oss aksjoner, foredragsholdere og en rekke andre ting. Vi skal drive dette som en organisasjon som skal drive med folkeopplysning, sier han.