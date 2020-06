Folkhälsomyndigheten svarer på Åkessons angrep: - Det er nærmest patetisk

Sverigedemokraternas leder krevde statsepidemiolog Anders Tegnells avgang. Nå får han svar på tiltale fra Folkhälsomyndigheten.

Partileder i Sverigedemokraterna, Jimmie Åkesson, gikk lørdag hardt ut og krevde at statsepidemiolog Anders Tegnell gikk av, og kritiserte Sveriges regjering.

I et innlegg skrevet i Dagens Nyheters debattsider skrev Åkesson at både regjeringen og Folkhälsomyndigheten har hatt flere sjanser på å rette opp feil han mener har blitt gjort.

- Sverige trenger en omstart. De som er ansvarlige for feil beslutninger som tas, bør vurdere å forlate sine stillinger med øyeblikkelig virkning. Anders Tegnell bør derfor trekke seg, skrev Åkesson.

KRITIKK: Statsepidemiolog Anders Tegnell har måttet tåle kritikk fra flere hold for landets koronastrategi. Foto: Tt News Agency (Reuters)

Svar på tiltale

Nå får han et kraftig svar fra generalsekretær i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson. Til samme avis forsvarer han Tegnell, og går samtidig til motangrep.

Les også: 70 prosent av nye koronatilfeller i Oslo

- Jeg syntes det er nærmest patetisk. Det Åkesson sier om at samfunnet ikke har lykkes i å beskytte sine eldre er helt riktig. Men han trekker ingen konklusjoner ut av det. Det er ganske klart for alle at de manglene i eldreomsorgen, som gjelder lovgivning, bemanning og organisering - neppe er Folkhälsomyndighetens skyld, sier han til DN gjengitt av Aftonbladet.

MOTANGREP: Generalsekretær i Folkhälsomyndigheten, Johan Carlsson (t.v) går til motangrep på Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson. Foto: Ali Lorestani (TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix)

Videre sier Carlsson at Tegnell ikke har noe med eldreomsorgen å gjøre, og at kritikken dermed ikke har noe med han å gjøre.

- Han (Tegnell journ. anm) har kjempet 24 timer i døgnet for å forsøke å håndtere en situasjon med dårlig eldreomsorg. Det er pandemien som har vist disse svakhetene. Jeg tenker at du som politiker kanskje burde være litt mer ydmyk og tenke på hva vi kunne ha gjort, sier han.

Les også: Åkesson krever Tegnells avgang

Annerledes strategi

Sverige valgte en ganske annerledes koronastrategi enn Norge da viruset slo til for fullt i Skandinavia. Der Norge stengte ned mye, valgte Sverige å holde ting som restauranter, utesteder og lignende åpne.

Tegnell har måttet tåle mye kritikk fra flere hold på grunn av koronastrategien, deriblant av USAs president Donald Trump.

Les også: Skrekktallene: Sverige slår knockout på det som var koronavirusets episenter

- I motsetning til det som rapporteres, så betaler Sverige en høy pris for sin beslutning om ikke å lukke ned, uttalte presidenten i april.

I Sverige har så langt 4.656 mennesker dødd av koronaviruset, og over 40.000 er smittet. For Norge er tallene relativt mye lavere med 238 døde og 8.510 smittede. Målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbyggere har Sverige 46 per 100.000 ifølge NTB, mens det tilsvarende tallet i Norge er 4.