For få uker siden avfeide sjefslegen koronaviruset. Nå har Spania passert Kina i antall dødsfall

Bommet stygt: «Spania vil i verste fall få en håndfull korona-tilfeller», uttalte sjefslegen.

Nå står Spania midt i sin verste krise i nyere historie.

Koronaviruset herjer i landet - som nå har overgått Kina antall dødsfall relatert til koronaviruset. Kun Italia er foran Spania på den dystre oversikten til Worldometers.

Bare på de siste 24 timene har 738 mennesker i landet omkommet av viruset. Totalt er det 56.197 bekreftede smittetilfeller i landet - og 4145 dødsfall.

Spania står nå i sentrum for koronakrisen, som startet i Wuhan og siden spredde seg gjennom Kina, Iran og Italia.

Les også: Kvinne hostet på matvarer til 360.000 kroner - må kaste alt

Spanias statsminister Pedro Sanchez (t.v) lytter til Fernando Simons råd på et møte under koronakrisen. Foto: Borja Puig De La Bellacasa (AFP)

Feilslått prognose

Spania grenser ikke til Italia, i motsetning til land som Frankrike, Sveits, Østerrike og Slovenia - alle land som hittil har hatt langt bedre kontroll på korona-situasjonen.

Flere peker på at nettopp dette kan ha vært et utslagsgivende punkt for Spania, nettopp det at politikerne i landet trodde de var langt nok unna til å unngå en krise.

Så sent som i februar uttalte Dr. Fernando Simón, landets leder for helsesystemet følgende:

«Spania vil i verste fall få en håndfull korona-tilfeller.»

En drøy måned senere er det samme lege som må offentliggjøre hundrevis av dødsfall over hele landet på daglig basis. Letaliteten av korona-smittede i landet er nå tre ganger så høyt som i Iran, og svimlende 40 ganger høyere enn i Kina.

Live: Alt om korona-krisen

Den fatale fotballkampen

19. februar møttes Valencia og Atalanta til dyst i Champions League. På det tidspunktet gikk de fleste idrettsarrangementer bak lukkede dører, men ikke denne kampen.

Drøye 2500 Valencia-supportere blandet seg med 40.000 Atalanta-supportere i Bergamo, som er blant de hardest rammede stedene i Italia. I senere tid har også Giorgio Gori, borgemesteren i Bergamo, beskrevet fotballkampen som «bomben» som eksploderte koronaviruset i området.

- Med fasiten i hånd var det galskap å spille den kampen, uttalte spesialist i immunologi, Francesco Le Foche, i etterkant.

Og la til:

- Jeg kan se for meg at flere som hadde billett til kampen valgte å dra, selv om de ikke var helt friske. Det var et takknemlig miljø for et virus til å spre seg i.

Les også: Norske forskere klør seg i hodet av det de ser i Sverige: - Det er veldig merkelig

I Spania var det nettopp Valencia-spillere, supportere og sportsjournalister som var blant de første til å teste positivt for koronasmitten.

SKJEBNEKAMPEN: Dette oppgjøret mellom Atalanta og Valencia blir omtalt som en «smittebombe» Foto: Luca Bruno (AP)

The Guardian skriver at den svært raske smitten gjennom Spania, kanskje skyldes helt hverdagslige ting.

Landet opplevde en uvanlig varm og solfylt vår. Helt ut i mars måned var Madrids fortauskafeer og barer stappfulle av folk - som gjorde som de vanligvis gjorde. Det innebærer også klemming, kyssing og generell nærkontakt i tette miljøer.

Bare en liten uke før landet gikk i «lockdown», ble kvinnedagen den 8. mars feiret med folketog i gatene, de politiske partiene hadde stadig samlinger og idrettsarrangementer gikk av stabelen som vanlig.

Les også: Uvanlig mange kvinner strømmer nå til denne sex-nettsiden (+)

Den 11. mars reiste også omkring 3000 Atlético Madrid-supportere til Liverpool, for å støtte sitt lag i Champions League-oppgjøret på Anfield.

Kina - fra skurk til helt

Det slås uansett fast av at regjeringen i Spania - ledet av Pedro Sánchez - reagerte for sent.

I det krisen var et faktum, sto landet uten nok essensielt medisinsk utstyr. Ventilatorer, smittevernutstyr for helsepersonell og riktig testutstyr er blant tingene landet fortsatt mangler i varierende grad.

Det får de nå hjelp med fra nettopp Kina - som er den største leverandøren av medisinsk utstyr til landet i skrivende stund.

Viruset har også avdekket mangler i omsorgssystemet til Spania, skriver The Guardian.

Privatiserte sykehjem i Spania må opprettholde en profitt, samtidig som de må tilby priser beboerne faktisk har råd til. Som et resultat av dette, var mange sykehjem i landet underbemannet, uforberedte og raskt overveldet av viruset.

Les også: Skrekktall for Donald Trump

Det førte til en tragedie, som først ble avdekket da militæret ble sendt inn.

- På noen av besøkene har militæret funnet forlatte eldre mennesker - til og med noen som lå døde i sengene sine. Dette er inhumant. Vi kommer til å være svært strenge med dette, og vi har en klar beskjed: Lovens lange arm vil finne dem som ikke utfører pliktene sine, tordnet landets helseminister på riksdekkende tv nylig.

- Kastes egg fra balkongene

Da Spania erklærte unntakstilstand den 14. mars, brukte landet mer enn 24 timer på å implementere føringene i samfunnet. På den tiden hadde flere fra Madrid-området allerede reist andre steder i landet - for eksempel hjem til familiene sine.

En koordineringsfeil førte også til at skoler og universiteter stengte i Madrid-området tidligere den uka, noe som igjen førte til en ferieatmosfære blant befolkningen. Barer og parker skal ha vært stinne med mennesker - og flere familier dro til feriestedene sine.

Politibøter og det generelle samfunnsansvaret (det rapporteres at det har blitt kastet egg fra balkongene på de som beveger seg utendørs) er ventet å stoppe den grusomme korona-kurven landet nå opplever. Politikere i Spania mener at føringene kan lettes på når unntakstilstanden ender den 11.april, men det er lite sannsynlig at landet går tilbake til normalen den datoen.