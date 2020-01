For første gang på ni år har Norge importert mer strøm enn vi har eksportert

... men nå synker strømprisene.

Svært høy eksport av strøm, i kombinasjon med en svært tørr sommer, gjorde at Norge startet 2019 med langt mindre vann i vannmagasinenen enn normalen. Det hjalp ikke på at vinteren var forholdsvis snøfattig.

Resultatet ble at norske vannkraftprodusenter var nødt til å skru ned produksjonen betydelig i året som gikk. Vannkraftproduksjonen falt med nesten 10 prosent sammenlignet med året før.

Importerer mer enn vi eksporterer

Nå viser rykende ferske tall fra Statnett at Norge for første gang siden kriseåret 2010 importerte mer strøm fra utlandet, enn det ble importert - om enn med minimal margin.

Tallenes tale er som følger:

Eksport: 11.678.901 MWh

Import: 11.834.581 MWh

Netto import: 155.680 MWh

Importen av strøm var 42 prosent høyere enn året før, mens eksporten var 37 prosent lavere.

Resultatet var at strømprisene i Norge holdt seg på et nivå langt høyere enn det normale det siste tiåret.

Strømprisene på vei nedover

Tall fra strømbørsen Nordpool viser derimot at strømprisen ser ut til å være på vei nedover igjen.

Strømprisen er 2. januar hele 38 prosent lavere enn den var for et år siden. En kWh koster for tiden 29 øre før alle avgifter og nettleie kommer til.

Dette skjer til tross for at mengden vann vannmagasinene er omtrent på det samme nivået som for et år siden. Utsiktene til en forholdsvis mild vinter ser ut til å være utslagsgivende. Det er også kommet til mer vindkraft.

Ifølge Gudbrandsdal Energi har også noe lavere gass- og CO2-pris gitt utslag på strømprisene.

