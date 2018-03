For første gang på 13 år faller alderen på norske biler

Det er nesten en direkte sammenheng mellom hvor gammel en bil er, og hvor trafikksikker bilen og hvor høyt forbruk det er. Nyere biler er ganske enkelt tryggere og mer effektive enn gamle biler.

Til tross for dette har gjennomsnittsalderen på den norske bilparken krøpet sakte, men sikkert oppover - og vi har hatt blant Europas mest utaderte bilparker.

Men mandag morgen melder SSB at gjennomsnittsalderen for norske biler har sunket med 0,1 år for første gang siden 2004. Gjennomsnittsbilen på norske veier er nå på 10,5 år. Det skal påpekes at dette er ned til samme nivå som det var i perioden 2010-2015.

Årsaken til nedgangen er blant anent at det ble vraket 1000 flere biler i 2017 enn 2016.

5,1 prosent er nå elbiler

SSB melder samtidig at elbiler nå har passert 5 prosent av alle registrerte personbiler. Totalt er 139.000 av 2,7 millioner personbiler en ren elbil.

- De elektriske bilene utgjør nå 5,1 prosent av personbilbestanden mot 3,7 prosent ved utgangen av 2016, melder SSB.

Det er i fylkene rundt de store byene at elbiler er klart mest populært.

Vraker bensinbiler, beholder dieselbiler

Til tross for at diesel har fått et svært dårlig rykte de siste årene, viser SSBs tall at det blir flere dieselbiler på veiene, men at antall bensinbiler reduseres.

Selv om salget av dieselbiler gradvis er blitt redusert etter endring av engangsavgiften fra og med 2012, øker altså fremdeles bestanden. Dette henger blant annet sammen med at dieselbilene i gjennomsnitt er betydelig yngre enn personbilene og først vil skiftes ut i større skala om noen år, sier seniorrådgiver Asbjørn Willy Wethal i SSB.

