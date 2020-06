For NTB er det ikke alle svarte liv som betyr noe

Når NTB hevder at Trump truer «demonstranter» med makt i Washington DC dersom de oppretter et politifritt område, avslører de at livet til 19-år gamle Lorenzo Anderson ikke betyr noe for dem.

Natt til lørdag 20. juni ble den 19 år gamle Lorenzo Anderson skutt og drept i «CHAZ», en såkalt autonom sone som en gjeng med anarkistiske aktivister tok med makt 8. juni i Capitol Hill-området i Seattle, inkludert en politistasjon.

I alt tre mennesker har blitt skutt i CHAZ på den korte tiden sonen har eksistert.

CHAZ fungerer nå som et lovløst område, hvor politiet ikke kan rykke inn eller hjelpe noen, hvor en væpnet milits patruljerer området, og en afroamerikansk rapper ved navn Raz Simone har utnevnt seg selv til en slags hersker over området.

Simone ble filmet i det han 15. juni hentet ut en halvautomatisk rifle fra bilen sin og delte den ut til en annen aktivist, som er ulovlig i henhold til delstatens relativt nye våpenlover.

Det er altså snakk om en lovløs okkupasjon av et område på 40 mål i sentrum av en av USAs største byer, inkludert okkupasjonen av en politistasjon, hvor folk har blitt drept, angrepet og skadet.

«Trump raser» er det viktigste

NTB skrev første gang om CHAZ fire dager etter det var etablert, 12. juni. Hva var vinklingen deres? Trump, selvsagt. Man måtte få det til å handle om Trump.

«Trump i krangel med lokale myndigheter i Seattle» var overskriften deres, hvor det ikke var en nyhet at noe så absurd som at deler av en amerikansk by har blitt ulovlig beleiret av væpnede aktivister – men at dette fikk «Trump til å rase».

(Se nederst for NTBs svar på kritikken)

Fremfor å opplyse om hva som har foregått i CHAZ, setter NTB Trumps påstander om vold opp mot den demokratiske guvernøren Jay Inslee sin fremstilling av det hele:

[Inslee] sier at aktivistene ikke har noen tillatelse til sin aksjon, men føyer til at protestene stor sett er ikkevoldelige og at retten til å demonstrere fredelig er «grunnleggende amerikansk».

Ikke noe å bry seg om her, bare noen ikke-voldelige protester som demonstrerer fredelig, er beskjeden NTB formidler til leserne sine. NTB inkluderer ingen informasjon som tilsier at det Inslee sier er feil eller misvisende.

Dagen etter skrev NTB om at en domstol hadde forbudt politiet i Seattle fra å bruke «harde virkemidler mot fredelige demonstranter i Seattle».

Allerede 12. juni hadde lokale medier i Seattle avdekket at politiet ikke hadde kontroll, at det foregikk voldtekt, ran, og annen voldskriminalitet i området og at myndighetenes responstid innenfor området hadde tredoblet seg allerede.

I NTB-verden blir dette til: Trump er sinna på noen fredelige demonstranter.

NTB har fortsatt ikke nevnt volden i CHAZ

Det har snart gått to uker og NTB har fortsatt ikke nevnt ett eneste ord om at det er lovløse og voldelige tilstander i CHAZ. De har heller ikke nevnt noe om at tre personer er skutt, og en drept, de siste dagene.

Men de fant nok en gang plass til å nevne Trumps reaksjon på det som foregår i CHAZ, eller rettere sagt, NTBs stråmannfortelling om hva som foregår der.

«Trump truer demonstranter i Washington med maktbruk» er NTBs nyeste sak som nevner Seattle, der de siterer Trump på at han vil ta i bruk makt for å forhindre eller oppløse at den samme type lovløse sone som er opprettet i Seattle skal bli opprettet i landets hovedstad Washington DC, som noen aktivister prøver å få til.

En afroamerikansk tenåring har altså blitt skutt og drept, det har foregått voldtekter, ran, og en rekke voldelige angrep på folk, væpnede aktivister patruljerer området i Seattle som en milits. Hvordan oppsummerer NTB tilstanden i Seattle når Trump truer med makt for å forhindre at det samme skjer i DC?

Trump henviste til situasjonen i Seattle der aktivister har opprettet et politifritt område i sentrum av byen, noe som noen konservative er rasende over.

Et «politifritt område» som «noen konservative er rasende over».

Jeg tror kanskje familien til Lorenzo Anderson er rasende over at deres sønn har blitt drept i denne lovløse, voldelige sonen som blir voktet av væpnede aktivister.

Det kan hende andre enn «konservative» er opptatt av at en politistasjon og 40 mål i sentrum av en av USAs største byer ikke skal være ulovlig okkupert av en væpnet aktivistmilits som bruker okkupasjonen til politisk utpressing.

Seattles borgermester (hun som først kalte det som foregår i CHAZ «demokrati»), uttalte allerede før NTB publiserte overnevnte sak at CHAZ skal avvikles. Det kan jo kanskje tyde på at det utgjør et reelt problem som ikke bare Trump og konservative «raser» over – så derfor har NTB selvsagt valgt å ikke nevne det.

Når NTB har sensurert vekk alt som egentlig foregår i CHAZ – inkludert dødsfallet til afroamerikanske Lorenzo Anderson – så er det utrolig lett å late som bare Trump og konservative raser over og truer «demonstranter».

Lorenzo, på vegne av det norske folk, så vil jeg beklage at NTB – Norges de facto eneste nyhetsbyrå som fôrer utenriksnyheter til alle norske medier – ikke driver med journalistikk, men løgn og propaganda.

Vi vet alle sammen hvordan NTB hadde dekket dette dersom en gjeng med Trump-tilhengere hadde tatt over 40 mål i sentrum av en av USAs største byer, med væpnet makt, og tvunget politiet til å forlate en politistasjon.

NTB er ikke et nyhetsbyrå, det er en partisk propagandasentral. Det er på tide at du som leser og de få redelige journalistene som er igjen innser det.

*

NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim svarer slik på kritikken:

Vi setter stor pris på innspill og diskusjon om vår journalistikk. Når det gjelder demonstrasjonene og opptøyene i USA er det, som skribenten her er inne på, viktig å sørge for en god balanse i dekningen. Vi tar med oss innspillet om å se nærmere på hva som skjer i områder som Chaz.

Samtidig mener jeg Goodings fremstilling av våre saker her blir skjev. Bruken av ordet «fredelig» som han refererer til er for eksempel ikke brukt for å beskrive opptøyene, men viser til et rettslig vedtak om hvordan politiet skal oppføre seg i møte med ikke-voldelige demonstranter.

Å gå fra å kritisere NTBs journalistikk til å konstatere at menneskeliv ikke betyr noe for oss, og at vi driver med sensur og propaganda, er en destruktiv debattform. Denne typen ordveksling er kun med på å polarisere samfunnsdebatten ytterligere.

Jeg vil oppfordre Gooding til å fortsette sin mediekritikk, men å legge seg på et debattnivå der en konstruktiv dialog blir mulig. Det er bare slik vi blir bedre.

Sarah Sørheim, nyhetsredaktør NTB