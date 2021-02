For sju år siden mistet han 286 milliarder i historiens største tyveri

Hvem som stakk av med pengene er fortsatt ikke kjent.

Det er vanskelig å helt ta inn over seg hvilken enorm prisstigning Bitcoin har hatt.

Fra september har prisen på én mynt økt fra 10.600 dollar til 52.000 dollar.

Den teoretiske markedsverdien har nærmet seg 1000 milliarder dollar.

Pizza til 4,4 milliarder kroner

Denne voldsomme prisstigningen setter en del historiske hendelser i et helt nytt lys.

I 2010 sørget pizzakjeden Papa John's for en av de første «vanlige» transaksjonene av Bitcoin, da to pizzaer til rundt 30 dollar ble betalt med bitcoins: 10.000 stykk.

Med dagens prissetting, ville disse to pizzaene ha kostet kunden Laszlo Hanyecz litt over en halv milliard dollar - eller 4,4 milliarder kroner.

Hanyecz angrer etter sigende ikke på kjøpet.

Historiens største tyveri

Men dette er småsummer i forhold til hva som skjedde for ganske nøyaktig syv år siden.

I november 2013 opplevde Bitcoin sin første virkelige kursoppgang. Dette gjorde at Bitcoin for første gang ble kjent for andre enn spesielt interesserte. I løpet av seks uker med massiv medieomtale steg prisingen fra rundt 120 til rett over 1000 dollar.

På dette tidspunktet var Bitcoin og markedsplassen Mt. Gox nesten to sider av samme sak. Rundt 70 prosent av alle transaksjoner i Bitcoin-systemet ble gjort gjennom denne ene børsen.

Men i februar skjedde det noe: Kundene til Mt. Gox begynte å oppleve problemer med å få gjennomført handler og ta ut penger. 20. februar stengte hele børsen ned.

Årsak: De kunne melde at rundt 850.000 bitcoins var «mistet».

På dette tidspunktet var det en ganske stor greie, fordi det utgjorde 6-7 prosent av alle bitcoins - og ikke minst papirverdier for 473 millioner dollar.

Senere ble det kjent at Mt. Gox hadde «funnet» 200.000 bitcoins i en ubrukt digital lommebok. Men fortsatt var 650.000 bitcoins borte.

En lang rekke problemer

Nøyaktig hva som den gang skjedde er fortsatt uklart, og etterspillet etter det massive tyveriet pågår fortsatt.

Problemene for Mt. Gox oppsto i alle fall så tidlig som i 2011, da selskapet opplevde flere hackerangrep som totalt kostet dem flere tusen bitcoins. Deler av dette skjedde da brukerdatabasen som ble lekket, andre penger ble stjålet ved at hackere klarte å manipulere børsens markedspris slik at de kunne kjøpe bitcoins for én cent.

Men problemene som oppsto i 2014 var av en helt annen skala.

Ifølge Mt. Gox var hovedproblemet at hackere hadde utnyttet et svakhet i bitcoin-programvaren som gjorde at man kunne få systemet til å overføre penger flere ganger («transaction malleability»).

Undersøkelser tyder på at tyveriet kan ha pågått over flere år, og at hackere ganske enkelt har skummet fløten i perioden 2011-2014. Selskapet skal ha trodd at overføringene var legitime, og at de ble overført til sikre kontoer.

Ingen forstår helt hvorfor selskapet ikke oppdaget dette massive tyveriet, men påstanden har vært at selskapet var så kaotisk styrt, og hadde så dårlig kvalitetskontroll, at dette kunne skje.

Selskapets toppsjef Mark Karpeles ble tiltalt for både manipulasjon av data og underslag, men ble frikjent for de mest alvorlige tiltalepunktene.

33,8 milliarder dollar

Hvis det er de samme personene som har stått bak hele tyveriet, stakk de av med rundt 650.000 bitcoins.

Det var et spektakulært tyveri med 2014-kurser, mens det med dagens kurs sannsynligvis er det største tyveriet noen gang.

Dagens papirverdi på disse pengene er 33,8 milliarder dollar - eller rundt 286 milliarder kroner.

Til sammenligning er Telenor verdsatt til i underkant av 200 milliarder kroner.

Det eneste som er i samme skala var tapet investorene til Bernie Madoff opplevde. De trodde de hadde 65 milliarder dollar stående hos supersvindleren. Mye av dette beløpet var fiktive renter, og det faktiske tapet skal ha vært rundt 18 milliarder dollar.

