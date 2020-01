Forbrukerrådet ber influensere slutte med gave-konkurranser i sosiale medier

Forbrukerrådet har sendt brev til flere av Norges største stjerner på plattformen TikTok hvor de ber dem om å slutte med konkurranser der følgerne gir gaver.

– Vi fraråder påvirkere med mindreårige følgere fra å operere med «shoutouts» og konkurranser som går ut på at følgerne skal sende penger eller gi en gave av økonomisk verdi, skriver avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i brevet, ifølge en pressemelding fra Forbrukerrådet.

Brevet er sendt til flere av de største norske profilene på den populære videoplattformen, og til de største influensernettverkene. I brevet skriver Forbrukerrådet at slik virksomhet kan være i strid med flere av reglene i markedsføringsloven som skal beskytte barn.

Advarselen gjelder også Snapchat, Instagram og YouTube, der en influenser kan ta betalt for å gi følgerne en «shoutout», altså at de offentlig nevner en bruker slik at brukeren kan få flere følgere.

– Vi er kjent med at noen påvirkere ber følgerne om å gi dem virtuelle gaver som koster penger mot en «shoutout», og tilfeller hvor det holdes konkurranser der det er om å gjøre å gi flest gaver i løpet av et gitt tidsrom, og den som har gitt gaver til høyest verdi i løpet av denne perioden, «vinner» en dag med påvirkere, skriver Forbrukertilsynet.

