Forbrukerrådet håper Ving-kunder hadde is i magen

Charterturister som kjøpte ny billett med et annet selskap da Ving-eier Thomas Cook gikk konkurs, får trolig ikke pengene igjen, sier Forbrukerrådet til NRK.

Da Thomas Cook gikk konkurs natt til mandag, og datterselskapet Ving kansellerte alle sine avganger, fikk konkurrentene telefoner fra Ving-kunder som forsøkte å finne alternative reiser og reisemåter.

De som ikke hadde is i magen, men som bestilte en ny tur, får trolig ikke pengene tilbake.

– Jeg håper ikke det er mange som har gjort det, for da risikerer de faktisk å betale for reisen to ganger, sier leder for forbrukerdialog Pia Cecilie Høst i Forbrukerrådet til NRK.

Leder for Virke reise, Astrid Bergmål, advarer også om at disse kundene kan ha gått på en smell.

– Utgangspunktet er at hvis de har kjøpt en ny reise nå, så kort tid før avreise, så vil det være vanskelig å få den avlyst og få pengene tilbake, sier hun til kanalen.

Ving Norge hadde mandag 9.101 reisende ute på tur, de fleste på pakketur. I tillegg lå det 85.000 bestillinger inne hos charterselskapet. Det er ikke kjent hvor mange av de reisende som mandag sikret seg med en ekstra billett med en annen turoperatør.

