Forbrukerrådet mener saltreduksjonen går for tregt

Én teskje salt om dagen er nok, men fortsatt får vi i oss dobbelt så mye. Det går for sakte med reduksjonen av saltnivået i matvarene, mener Forbrukerrådet.

– Matprodusenter spiller en vesentlig rolle for å få ned saltnivået i matvarer, men vår undersøkelse viser at det går sakte, og at det er svært varierende hvordan ulike produsenter arbeider med saltreduksjon, fastslår Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har sett nærmere på saltnivået i til sammen 15 matvarekategorier i perioden 2011 til 2017. Sju typer kjøttprodukter, tre typer fiskeprodukter og fem typer kornprodukter er undersøkt, og resultatet er ikke tilfredsstillende.

Mens det i noen grupper er en tydelig reduksjon av salt over tid, viser andre grupper kun en svak og uklar tendens. I enkelte kategorier har det ikke skjedd noe som helst, fastslår Instefjord.

– Saltnivået må ned i en del store volumprodukter. Det er også nedslående å registrere at nye produkter i en del tilfeller ligger langt over målet for saltinnhold satt av Helsedirektoratets saltpartnerskap. Dette er med på å opprettholde preferanse for saltsmak, sier Instefjord.

(©NTB)

