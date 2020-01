Forbud mot kriminelle gjenger

Jeg håper den nye justisministeren vil vise handlekraft.

København Byrett avsa på fredag en historisk dom om å forby den kriminelle gjengen Loyal To Familia (LTF). Aktor sier at «Det, der også er vigtigt, er, at byretten er enig i, at der var tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at LTF er en forening, som har et kriminelt formål om at være en magtfaktor i det kriminelle miljø» (Berlingske Tidende 24/1).

Den danske justisministeren (sos dem) sier at de vil vurdere forbud mot flere kriminelle gjenger, dersom dommen blir stående: «jeg vil selvfølgelig sammen med anklagemyndigheden og politiet se på, om der er andre grupperinger, der undergraver trygheden og sikkerheden i vores samfund» (Politiken 24/1).

Forbudet vil innebære at gjengledere og bakmenn som passer på å ikke utføre kriminaliteten selv, kan straffes. Det vil også gjøre det umulig å smykke seg med symboler, kriminell status og fryktkapital som gjengtilhørighet gir. Dette ligner på begrunnelsen da vår Riksadvokat i et brev til Justisdepartementet i august 2018 ba om at en form for gjengforbud bør utredes.

Da hadde det på nytt blitt avslørt i media at vi har flere farlige gjengmiljøer her i Norge og særlig i Oslo. De står bak mange typer alvorlig kriminalitet, enten det er narkolanging, utpressing, grov vold og trusler, bortføring og tortur, torpedovirksomhet, illegale poker- og spilleklubber, menneskehandel eller arbeidslivskriminalitet - og det er dette som er deres formål.

Derfor har vi foreslått at regjeringen utarbeider et lovforbud mot å delta i og rekruttere til kriminelle gjenger. Det ble nedstemt i april 2019 av regjeringspartiene, inkludert FrP. Men deres to siste ex-justisministere har sagt til media at de vil vurdere det. Jeg håper den nye justisministeren vil vise handlekraft og gå fra å vurdere til å utarbeide et lovforbud. Vi trenger ikke å vente til utviklingen går så langt som til bandekrigen i Danmark - for ikke å snakke om svenske gjeng-tilstander.