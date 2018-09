Foreign Policy: – Israel står bak tolv opprørsgrupper i Syria

Israel har væpnet og finansiert tolv syriske opprørsgrupper for å holde iranskstøttede styrker og IS unna grenseområdene nær Israel, ifølge Foreign Policy.

Magasinet har intervjuet over 20 høytstående medlemmer av opprørsgruppene. Intervjuobjektene forteller til Foreign Policy at Israels støtte fant sted i løpet av de siste årene og at den ble avsluttet i forrige juli.

Bevæpningen besto av håndvåpen, maskingevær, bombekastere og kjøretøy, ifølge magasinet. Israelske sikkerhetstjenester skal ha levert våpnene via tre overganger som forbinder de israelskokkuperte Golanhøydene med Syria – de samme grenseovergangene som Israel har brukt til å levere humanitær hjelp til sivile i det sørlige Syria.

Angivelig ga Israel hver av opprørskrigerne en månedlig lønn på rundt 75 dollar. I tillegg skal Israel ha forsynt opprørsgrupper med penger for å skaffe seg våpen på svartebørsen i Syria, ifølge opprørere og lokale journalister.

Israel har forsøkt å holde forholdet til gruppene hemmelig, men allerede i fjor sommer skrev også Wall Street Journal om bånd mellom Israel og opprørsgrupper i Syria.

Omfanget av våpnene og utbetalingene til gruppene, som til sammen teller flere tusen krigere, er uansett lite sammenlignet med hvor mye andre land involvert i Syria-krigen har spyttet inn, påpeker Foreign Policy, som nevner Qatar, Saudi-Arabia, Tyrkia og USA.

(©NTB)

