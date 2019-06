Foreldrepar dømt for grov narkotikakriminalitet

Vestfold tingrett har funnet en mann og en kvinne skyldige i grov narkotikakriminalitet. Mannen er i tillegg dømt for to grove ran og ett forsøk på grov utpressing. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Et foreldrepar i Vestfold er dømt for grov narkotikakriminalitet. Mannen ble dømt til fengsel i sju år, mens kvinnen fikk to år og seks måneder.

Facebook

Facebook Twitter

Twitter Kopier lenke

Mannen i slutten av 20-årene ble funnet skyldig i befatning av godt over 60 kilo hasj og oppbevaring av 96 gram kokain. Minst 50 kilo hasj er solgt, mens 4,8 kilo ble forsøkt solgt. Salget skal ha resultert i minst tre millioner kroner. Han er også dømt for to grove ran og ett forsøk på grov utpressing. Han må betale 50.000 kroner til den fornærmede i de sakene. Vestfold tingrett konkluderte med at aktors påstand om sju års fengsel er en passende straff. I tillegg blir tre millioner kroner inndratt fra mannen. Kvinnen i begynnelsen av 30-årene ble funnet skyldig i grovt utbytteheleri av 1,5 millioner kroner, som stammer fra omsetning av minst 30 kilo hasj. Hun ble dømt til fengsel i to år og seks måneder. Ett år ble gjort betinget. Hun fikk samtidig en rekke gjenstander og bankkontoer inndratt. Paret, som har to barn sammen, erkjente delvis straffskyld. Hovedforhandling ble holdt over ni rettsdager. Mannen er tidligere straffedømt sju ganger for deriblant ran og narkotikaforbrytelser. Kvinnen er tidligere dømt for kjøring i påvirket tilstand og erverv og bruk av mindre mengder narkotika (©NTB)