President Vladimir Putin har foreløpig ikke fått noen norsk gratulasjon etter søndagens overbevisende seier i det russiske presidentvalget.

Putin sikret seg nærmere 77 prosent av stemmene i et valg observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), ledet av Norges tidligere utenriksminister Jan Petersen (H), mener gikk riktig for seg.

Fra norske myndigheter var det mandag ettermiddag ikke kommet noen gratulasjon.

– Etter president Putins gjenvalg med stor margin i gårsdagens presidentvalg vil Norge videreføre det bilaterale samarbeidet på områder av gjensidig interesse. Vi ser fram til fortsatt kontakt med russiske myndigheter, lød utenriksminister Ine Eriksen Søreides (H) kommentar.

– Samtidig fortsetter vi å stå sammen med allierte og partnere i vår reaksjon på Russlands folkerettsbrudd i Ukraina, blant annet ved at vi slutter oss til EUs restriktive tiltak mot Russland, legger hun til.

(©NTB)

Mest sett siste uken