Fører beruset - veltet bil på Ullern i Oslo

Stakk av fra stedet, men da politiet fant kvinnen blåste hun rødt.

Onsdag morgen fikk politiet i Oslo tips om en bil som lå på siden i krysset Harbitzalleen/St. Edmunds vei, ved trikkeovergangen på Abbediengen på Ullern.

- Uklar foranledning, men det fremstår som en singelulykke. Ingen alvorlig personskade, skrev politiet først på Twitter klokka 08.39.

Blåste rødt

En drøy halvtime senere kom derimot meldingen om at den kvinnelige sjåføren, som ikke var på stedet da nødetatene ankom, hadde blåst rødt i alkometeret.

- Jeg bremset kjapt da jeg så hva som var foran meg, plukket opp telefonen og tok et kjapt bilde. Deretter kjørte jeg forsiktig forbi. Det var ikke før etterpå at jeg så at damen på bildet, som stod ved siden av bilen, var barbeint, forteller Elena Olsen, som var vitne til det forunderlige synet.

- Surrealistisk

Hun kom til stedet like etter klokka 8, anslagsvis kvart over, og syntes hele situasjonen var nokså surrealistisk.

- Jeg mistenkte ikke noe, men da hun så jeg bremset ned og så litt forvirret ut, bare dirigerte hun meg videre, forteller Olsen.

Operasjonsleder Vidar Pedersen forteller til Akersposten at de fikk melding om ulykken fra en person som kom forbi. Da skal uhellet ha skjedd for 15-20 minutter siden.

Kvinnen skal ikke ha blitt alvorlig skadet av velten.