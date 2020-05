Fører bevisstløs etter mopedulykke i Mandal

En mopedfører var bevisstløs etter en trafikkulykke i Mandal i Agder. Nødetatene er på stedet.

Agder politidistrikt meldte klokken 23.20 at en enslig moped hadde veltet på Daleveien.

Meldingen gikk først ut på at det ikke var alvorlig personskade og at føreren var ved bevissthet. Ti minutter senere, etter å ha ankommet stedet, melder politiet at føreren ikke er ved bevissthet, men har puls og pust.

Klokken 23.33 skriver politiet at føreren er våken og bevisst. Vedkommende behandles av helsepersonell på stedet.

