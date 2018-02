Foreslår å endre boligforskriften i Oslo

Finanstilsynet oversender onsdag Finansdepartementet et forslag til ny boliglånsforskrift som skal gjelde fra 1. juli i år.

Det foreslås at fleksibilitetskvoten for avvik senkes fra 10 prosent til 8 prosent og at det særskilte kravet om maks 60 prosent belåningsgrad for sekundærbolig i Oslo fjernes.

- Hvorfor foreslår dere disse endringene?

- Vi mener reguleringen bør videreføres, fordi de høye boligprisene og den høye gjeldsgraden, utgjør en betydelig risiko for en fremtidig ustabilitet, sier Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen til Nettavisen.

I pressemeldingen heter det videre at:

Høy husholdningsgjeld og høye boligpriser utgjør en vesentlig risiko for finansiell stabilitet. Siden våren 2017 har boligprisene falt noe. Prisfallet har så langt vært en moderat korreksjon etter en periode med svært høy prisvekst, og boligomsetningen har holdt seg oppe. Den videre utviklingen i boligmarkedet er usikker. Et betydelig prisfall kan ikke utelukkes. Det er likevel en fare for at prisene igjen kan øke, drevet av blant annet økonomisk oppgang, fortsatt lav rente og stor tilgang på kreditt. En ny vesentlig økning i boligprisene vil øke risikoen for et senere kraftig prisfall og finansiell ustabilitet.

Mye fornuftig i det @Finanstilsynet foreslår om boliglånsforskriften. Helt på sin plass å fjerne de særskilte Oslo-kravene, noe mer skeptisk til at fleksbilitetskvoten senkes til 8 %. https://t.co/YHWqbOhqDi — Christian V. Dreyer (@cvdreyer) February 28, 2018

- Gjelden vokser fortsatt

Finansdepartementets boliglånsforskrift ble strammet inn fra 1. januar 2017. Dette har bidratt til strammere utlånspraksis. Det er først og fremst innføringen av krav om maksimal gjeldsbelastning på fem ganger bruttoinntekten som har bidratt til dette, ifølge Finanstilsynet.

- Til tross for strammere utlånspraksis og omslaget i boligmarkedet, har veksten i husholdningenes gjeld holdt seg oppe. Gjelden vokser fortsatt mer enn husholdningenes inntekter, slik at gjeldsgraden øker fra et rekordhøyt nivå, påpeker Finanstilsynet.

I sum må @Finanstilsynet sitt forslag til ny #boliglånsforskrift sies å være positivt. Særregler for boliglån i en kommune kan ikke være et varig virkemiddel.#boligmarkedet — Erik Lundesgaard (@eriklundesgaard) February 28, 2018

8 prosent for alle lån med pant i bolig

Finanstilsynet mener at forskriftsregulering av utlånspraksis bør videreføres, med enkelte endringer. Det foreslås at fleksibilitetskvoten settes til 8 prosent for alle lån med pant i bolig uavhengig av pantobjektets lokalisering, og at den særskilte maksimale belåningsgraden for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, oppheves.

Finanstilsynet foreslår ingen opphørsdato i en ny forskrift.

